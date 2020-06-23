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Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных

Манипуляция одним статистическим показателем неизбежно сказывается на достоверности других, пояснил РБК глава Росстата Павел Малков. Намеренные подтасовки, считает он, практически невозможны
Павел Малков
Павел Малков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Любые попытки повлиять на итоговые статистические показатели, исказив входные данные, поступающие в Росстат, обязательно становятся заметными. Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.

«Один из главных секретов статистики состоит в том, что ею практически невозможно манипулировать. Если речь про качественный показатель с проработанной методологией, то любые попытки повлиять на итоговые цифры через искажение входных данных обязательно станут тут же заметными», — пояснил он.

Если, например, региональная администрация представит неправильно заполненный отчет, чтобы специально повлиять на какой-то показатель, это тут же будет видно специалистам. Росстат получает данные из разных источников и сопоставляет их, чтобы выявить возможные отклонения. «Это многослойная система, и чем глубже погружаешься, тем больше понимаешь, что подтасовать данные практически невозможно», — заверил руководитель ведомства.

Но существует другая проблема — низкое качество первичных данных, когда люди плохо заполняют отчетность или с большим количеством ошибок. «Вот это реальная проблема, которая стоит намного более остро, а вовсе не манипуляции, попытки приписать, как многие думают», — подчеркнул Малков.

Для повышения качества первичных данных Росстат предлагает в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях увеличить срок исковой давности штрафов за предоставление ложных сведений, а также планирует создать удобный интерфейс подачи данных и автоматический поиск ошибок. «Речь идет про полный переход к электронной подаче отчетности», — уточнил Малков, сообщив, что правительство сейчас рассматривает соответствующий законопроект. Но планы ведомства идут дальше — к постепенному уходу от всей отчетности, от первичных данных: «Надо переходить к использованию административных данных, больших данных и потоковых данных. При этом нельзя потерять сопоставимость с ранее рассчитанными показателями». Собеседник РБК сделал оговорку, что на это потребуется достаточно много времени.

Отзыв данных по промышленности и рекордный пересмотр по строительству

В мае 2019 года Росстат отозвал оценку индекса промпроизводства за апрель из-за ошибки. Беспрецедентная корректировка показателя была связана с тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило территориальному органу госстатистики некорректные сведения. Это привело к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики промпроизводства. «Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании. Но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные», — объяснил Максим Орешкин, занимавший тогда пост главы Минэкономразвития, в ведении которого находится Росстат.

«Мы тогда заранее выявили это отклонение и пытались уточнить данные, но предприятие нам сказало: «Все верно». То есть контрольный флажок здесь сработал. Но из-за того, что предприятие работало недавно, мы не могли сопоставить с ранее полученными данными», — объяснил в интервью РБК Павел Малков. Он не раскрыл, что это было за предприятие, сославшись на конфиденциальность индивидуальной статистики.

В конце января 2019 года Росстат резко пересмотрел динамику строительства в течение 2018 года: за 11 месяцев она выросла на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года вместо ранее опубликованных 0,5%, а по итогам всего года — на 5,2%, что стало рекордом за десять лет. Благодаря пересмотру ВВП за 2018 год, по оценке Росстата, достиг шестилетнего рекорда по приросту — на 2,3% в годовом выражении. Это превзошло прогноз Минэкономразвития, ожидавшего 1,8%, и прикидки экономистов (консенсус-прогноз ВШЭ предусматривал рост на 1,7%). Пересмотр, как объяснило Минэкономразвития, был связан с уточнением статистики по строительству в Ямало-Ненецком автономном округе, где в прошлом году НОВАТЭК запустил третью очередь завода «Ямал СПГ». Между тем премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что качество роста экономики России, превысившего 2%, не устраивает правительство, отметив, что на него влияет много разовых факторов.

Пересмотр данных по промышленному производству за 2016–2018 годы вызвал много вопросов экспертов, ведь вместо промышленной стагнации в последние годы произошел оживленный рост. Это могло быть следствием в том числе низкого качества первичных данных, считает директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг должны предоставляться органам статистики крупными и средними предприятиями до четвертого числа следующего после отчетного месяца, а уже десятого числа Росстат должен публиковать данные о промышленном производстве. «При задержке или неправильном заполнении респондентами форм точность расчета индекса промпроизводства снижается. Если предприятие не сдало вовремя форму, то сотрудники Росстата делают собственные оценки производства, которые могут сильно отличаться от фактических данных», — указывал Салихов. Корректировка данных по отдельным товарам, согласно его оценке, может быть весьма существенной, до 10–20%.

Полную версию интервью с главой Росстата Павлом Малковым читайте здесь.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, статистика, достоверность
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