Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных

Манипуляция одним статистическим показателем неизбежно сказывается на достоверности других, пояснил РБК глава Росстата Павел Малков. Намеренные подтасовки, считает он, практически невозможны

Павел Малков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Любые попытки повлиять на итоговые статистические показатели, исказив входные данные, поступающие в Росстат, обязательно становятся заметными. Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.

«Один из главных секретов статистики состоит в том, что ею практически невозможно манипулировать. Если речь про качественный показатель с проработанной методологией, то любые попытки повлиять на итоговые цифры через искажение входных данных обязательно станут тут же заметными», — пояснил он.

Если, например, региональная администрация представит неправильно заполненный отчет, чтобы специально повлиять на какой-то показатель, это тут же будет видно специалистам. Росстат получает данные из разных источников и сопоставляет их, чтобы выявить возможные отклонения. «Это многослойная система, и чем глубже погружаешься, тем больше понимаешь, что подтасовать данные практически невозможно», — заверил руководитель ведомства.

Но существует другая проблема — низкое качество первичных данных, когда люди плохо заполняют отчетность или с большим количеством ошибок. «Вот это реальная проблема, которая стоит намного более остро, а вовсе не манипуляции, попытки приписать, как многие думают», — подчеркнул Малков.

Для повышения качества первичных данных Росстат предлагает в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях увеличить срок исковой давности штрафов за предоставление ложных сведений, а также планирует создать удобный интерфейс подачи данных и автоматический поиск ошибок. «Речь идет про полный переход к электронной подаче отчетности», — уточнил Малков, сообщив, что правительство сейчас рассматривает соответствующий законопроект. Но планы ведомства идут дальше — к постепенному уходу от всей отчетности, от первичных данных: «Надо переходить к использованию административных данных, больших данных и потоковых данных. При этом нельзя потерять сопоставимость с ранее рассчитанными показателями». Собеседник РБК сделал оговорку, что на это потребуется достаточно много времени.