Глава немецкого минфина назвал будущее евро «неотвратимым»

Отказ от евро невозможен, так как общая валюта гарантирует сохранение единой Европы, полагает глава немецкого Минфина Олаф Шольц. Все страны союза должны заботиться от стабильности евро, готовясь к худшим временам, заявил он

Олаф Шольц (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Евро останется в будущем основной валютой Европейского союза, уверен глава минфина Германии Олаф Шольц. В интервью Rheinische Post он назвал будущее европейской валюты «неотвратимым».

Шольц подтвердил, что министры финансов еврозоны будут делать все возможное для сохранения стабильности евро. «Евро преуспевает. Сейчас, в хорошие для нас времена мы должны убедиться, что зона евро готова к худшим временам», — отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли существовать евро через десять лет, Шольц заявил, что отказ от евро невозможен. «Евро неотвратим. Потому что именно евро обеспечивает наше общее будущее в Европе», — подчеркнул министр.

Он не согласился с мнением, что евро провалился как инструмент европейской интеграции. По мнению Шольца, «Европа была бы менее единой и менее сильной без единой валюты».

Глава немецкого минфина также поддержал создание общеевропейского бюджета, которое обсуждалось на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе межправительственных переговоров 19 июня. «С помощью резолюций Месеберга (место встречи Меркель и Макрона. — РБК) мы продолжаем строить общеевропейский дом. Он получит прочную крышу, которая сможет выдержать грядущие бури и дожди. В контексте долгосрочного финансового плана ЕС, отсчет которому будет дан в 2021 году, создание бюджета еврозоны имеет смысл», — сказал он.