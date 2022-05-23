В ФТС рассказали о «расизме» в Европе в отношении российских перевозчиков

Препоны, которые чинят европейцы российским грузоперевозчикам, представляют собой не что иное, как «расизм», заявил РБК первый замглавы ФТС Руслан Давыдов. Служба обращалась по этому поводу во Всемирную таможенную организацию

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровней 2020 года, причина этому — затруднения в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, искусственно созданные проблемы с платежами, сообщил в интервью РБК первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Точных цифр он не назвал (ФТС, начиная с данных за февраль 2022 года, приостановила публикацию таможенной статистики внешней торговли). Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в апреле 2020 года на фоне пандемии составлял $15 млрд (в апреле 2021 года он увеличился более чем до $22 млрд).

«Сильнее всего из-за этого просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты и [российским] судам запрещают ходить. Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — рассказал Давыдов.

В апреле Евросоюз в рамках пятого санкционного пакета запретил российским торговым судам заходить в европейские порты, а российским грузоперевозчикам — возить грузы по автодорогам Европы. Однако исключения были сделаны для поставок российских нефти, газа, удобрений и продовольствия, ряда промышленных металлов.

«Перевозчиков просто не пускают. Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — подытожил замглавы ФТС.

По его словам, ФТС даже обращалась во Всемирную таможенную организацию: «Хотели повлиять на соседей, чтобы они соблюдали Киотскую конвенцию об упрощении таможенных процедур».

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В то же время активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, рассказал Давыдов. Там активно расширяется инфраструктура: сами пункты пропуска, подъездные пути. «В частности, прирост в перемещаемых грузах наблюдается на азербайджанской границе. И я думаю, что в дальнейшем товаропоток там еще будет расти», — сказал он.

Когда ФТС сможет вернуться к полной или частичной публикации данных по экспорту и импорту, Давыдов не уточнил. «Ожидать, что санкции быстро снимут и мы сможем публиковать данные в том же объеме, как раньше, наверное, не стоит. Но с агрегированными данными, я думаю, мы потихоньку разберемся и снова начнем публиковать. Может быть, не на десяти знаках, а на четырех (ТН ВЭД, первые четыре знака дают информацию о товарной позиции. — РБК)», — сообщил он. «При нынешнем течении событий, когда пять пакетов санкций уже принято и введено и Евросоюз готовит шестой, нам, наверное, не стоит показывать все подряд», — объяснил он. В прошлом году Белоруссия засекретила часть таможенных данных, после того как торговые санкции против страны ввели ЕС и США.

Читайте интервью с первым заместителем главы ФТС Русланом Давыдовым утром на сайте РБК.