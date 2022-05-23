Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Умерла актриса Наталья Величко Общество, 00:12
В ФТС рассказали о «расизме» в Европе в отношении российских перевозчиков Экономика, 00:00
Авиакомпания Саудовской Аравии впервые совершила рейс с женским экипажем Общество, 22 мая, 23:56
Хорватский депутат Европарламента предложил ввести санкции против США Политика, 22 мая, 23:47
В МИД Норвегии ответили на призыв премьера Польши делиться доходами Политика, 22 мая, 23:30
Саудовская Аравия выразила надежду на соглашение ОПЕК+ с участием России Бизнес, 22 мая, 23:07
Рада повторно запретила символы Z и V после вето Зеленского Политика, 22 мая, 22:55
В Бельгии ввели 21-дневный карантин для заболевших обезьяньей оспой Общество, 22 мая, 22:46
Австрия заморозила активы россиян на €254 млн Политика, 22 мая, 22:26
В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции Политика, 22 мая, 22:21
Почему генетические паспорта для собак помогут экологичному выгулу Партнерский проект, 22 мая, 22:02
В Иране сообщили о разоблачении сети израильской разведки Политика, 22 мая, 22:00
Чалов вместе с «Базелем» завоевал серебряные медали чемпионата Швейцарии Спорт, 22 мая, 21:57
Рогозин сообщил о планах поставить на боевое дежурство 50 ракет «Сармат» Политика, 22 мая, 21:46
Экономика ,  
0 

В ФТС рассказали о «расизме» в Европе в отношении российских перевозчиков

Препоны, которые чинят европейцы российским грузоперевозчикам, представляют собой не что иное, как «расизм», заявил РБК первый замглавы ФТС Руслан Давыдов. Служба обращалась по этому поводу во Всемирную таможенную организацию
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровней 2020 года, причина этому — затруднения в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, искусственно созданные проблемы с платежами, сообщил в интервью РБК первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Точных цифр он не назвал (ФТС, начиная с данных за февраль 2022 года, приостановила публикацию таможенной статистики внешней торговли). Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в апреле 2020 года на фоне пандемии составлял $15 млрд (в апреле 2021 года он увеличился более чем до $22 млрд).

«Сильнее всего из-за этого просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты и [российским] судам запрещают ходить. Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — рассказал Давыдов.

В апреле Евросоюз в рамках пятого санкционного пакета запретил российским торговым судам заходить в европейские порты, а российским грузоперевозчикам — возить грузы по автодорогам Европы. Однако исключения были сделаны для поставок российских нефти, газа, удобрений и продовольствия, ряда промышленных металлов.

Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

«Перевозчиков просто не пускают. Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — подытожил замглавы ФТС.

По его словам, ФТС даже обращалась во Всемирную таможенную организацию: «Хотели повлиять на соседей, чтобы они соблюдали Киотскую конвенцию об упрощении таможенных процедур».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Michael Fortsch / Unsplash Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости
Прогнозы
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Paz Arando/Unsplash На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции

В то же время активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, рассказал Давыдов. Там активно расширяется инфраструктура: сами пункты пропуска, подъездные пути. «В частности, прирост в перемещаемых грузах наблюдается на азербайджанской границе. И я думаю, что в дальнейшем товаропоток там еще будет расти», — сказал он.

Когда ФТС сможет вернуться к полной или частичной публикации данных по экспорту и импорту, Давыдов не уточнил. «Ожидать, что санкции быстро снимут и мы сможем публиковать данные в том же объеме, как раньше, наверное, не стоит. Но с агрегированными данными, я думаю, мы потихоньку разберемся и снова начнем публиковать. Может быть, не на десяти знаках, а на четырех (ТН ВЭД, первые четыре знака дают информацию о товарной позиции. — РБК)», — сообщил он. «При нынешнем течении событий, когда пять пакетов санкций уже принято и введено и Евросоюз готовит шестой, нам, наверное, не стоит показывать все подряд», — объяснил он. В прошлом году Белоруссия засекретила часть таможенных данных, после того как торговые санкции против страны ввели ЕС и США.

Читайте интервью с первым заместителем главы ФТС Русланом Давыдовым утром на сайте РБК.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
ФТС таможня внешняя торговля Евросоюз
Материалы по теме
ФТС временно приостановит публикацию статистики по импорту и экспорту
Экономика
ФТС упростила ввоз критически важных товаров в Россию на фоне санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter