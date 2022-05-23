В ФТС рассказали о «расизме» в Европе в отношении российских перевозчиков
Импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровней 2020 года, причина этому — затруднения в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, искусственно созданные проблемы с платежами, сообщил в интервью РБК первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
Точных цифр он не назвал (ФТС, начиная с данных за февраль 2022 года, приостановила публикацию таможенной статистики внешней торговли). Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в апреле 2020 года на фоне пандемии составлял $15 млрд (в апреле 2021 года он увеличился более чем до $22 млрд).
«Сильнее всего из-за этого просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты и [российским] судам запрещают ходить. Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — рассказал Давыдов.
В апреле Евросоюз в рамках пятого санкционного пакета запретил российским торговым судам заходить в европейские порты, а российским грузоперевозчикам — возить грузы по автодорогам Европы. Однако исключения были сделаны для поставок российских нефти, газа, удобрений и продовольствия, ряда промышленных металлов.
«Перевозчиков просто не пускают. Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — подытожил замглавы ФТС.
По его словам, ФТС даже обращалась во Всемирную таможенную организацию: «Хотели повлиять на соседей, чтобы они соблюдали Киотскую конвенцию об упрощении таможенных процедур».
В то же время активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, рассказал Давыдов. Там активно расширяется инфраструктура: сами пункты пропуска, подъездные пути. «В частности, прирост в перемещаемых грузах наблюдается на азербайджанской границе. И я думаю, что в дальнейшем товаропоток там еще будет расти», — сказал он.
Когда ФТС сможет вернуться к полной или частичной публикации данных по экспорту и импорту, Давыдов не уточнил. «Ожидать, что санкции быстро снимут и мы сможем публиковать данные в том же объеме, как раньше, наверное, не стоит. Но с агрегированными данными, я думаю, мы потихоньку разберемся и снова начнем публиковать. Может быть, не на десяти знаках, а на четырех (ТН ВЭД, первые четыре знака дают информацию о товарной позиции. — РБК)», — сообщил он. «При нынешнем течении событий, когда пять пакетов санкций уже принято и введено и Евросоюз готовит шестой, нам, наверное, не стоит показывать все подряд», — объяснил он. В прошлом году Белоруссия засекретила часть таможенных данных, после того как торговые санкции против страны ввели ЕС и США.
Читайте интервью с первым заместителем главы ФТС Русланом Давыдовым утром на сайте РБК.