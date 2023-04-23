Bloomberg допустил сдерживание падения цен на нефть в «золотую неделю»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 19:11
В Москве человек погиб при столкновении трех машин на Киевском шоссе Общество, 19:03
Bloomberg узнал о лишении страховки перевозившей российскую нефть фирмы Политика, 18:44
Умер депутат-единоросс Джашарбек Узденов Политика, 18:39
«Ахмат» впервые победил «Сочи» в РПЛ благодаря голу на 86-й минуте Спорт, 18:35
Сайт КХЛ подвергся DDоS-атаке Спорт, 18:26
Bloomberg допустил сдерживание падения цен на нефть в «золотую неделю» Экономика, 18:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 18:22
Российская вице-чемпионка Олимпиады второй раз сменит гражданство Спорт, 18:06
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест для инженеров и медиков Общество, 18:04
Жена капитана сообщила о похищении яхты с россиянами в Красном море Общество, 17:49
Рублев проиграл в финале турнира в Боснии и Герцеговине Спорт, 17:45
Во Владимирской области начали проверку из-за сообщений о взрыве Общество, 17:41
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 17:33
Экономика ,  
0 

Bloomberg допустил сдерживание падения цен на нефть в «золотую неделю»

Bloomberg: «золотая неделя» в Китае может стать драйвером роста мирового спроса на нефть
1 мая в этой стране отмечается День труда. В этом году китайцы будут отдыхать пять дней, с 29 апреля по 3 мая. Поиски авиабилетов за границу на «золотую неделю» достигли уже 120% от уровня 2019 года
BRENT BRENT $82,48 +0,34%
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Золотая неделя» для авиаперевозок в Китае может сдержать падение цен на нефть, сообщает Bloomberg.

«Золотая неделя» — длительные государственные праздники в Китае. 1 мая в этой стране отмечается День труда. В этом году китайцы будут отдыхать пять дней, с 29 апреля по 3 мая.

По данным JPMorgan Chase & Co., потребление авиационного керосина в этой стране расценивается как единственный крупнейший драйвер роста мирового спроса на нефть в этом году. Поиски билетов за границу на «золотую неделю», по данным Trip.com, достигли 120% от уровня 2019 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ. По состоянию на 18 апреля количество бронирований превысило более чем в десять раз показатель прошлого года, пишет агентство со ссылкой на Securities Daily. В 2019 году, до пандемии коронавируса, около 170 млн китайцев отдыхали за границей, в прошлом году — менее 9 млн из-за ковидного карантина.

Внутренний спрос на авиационное топливо в материковом Китае почти полностью восстановился, в то время как международный спрос восстановился почти до 70% от допандемийного уровня, говорят аналитики S&P Global Commodity Insights. Они допускают, что «золотая неделя» может ознаменовать почти полное восстановление общего потребления топлива в этой стране.

При этом количество рейсов за границу отстает от количества внутренних рейсов. По прогнозам Китайской ассоциации воздушного транспорта, общее количество пассажирских рейсов на материке должно почти сравняться с допандемийным уровнем во втором квартале. Однако на международные рейсы по-прежнему придется меньше половины от допандемийного уровня, при этом на зарубежные рейсы приходится около 30% потребления авиакеросина в этой стране, отмечает Bloomberg.

По оценкам Macquarie, спрос на авиатопливо в Китае в этом году вырастет на 430 тыс. барр. в день по сравнению с прошлым годом. Это почти половина от прогнозируемого увеличения спроса на нефть в этой стране на 900 тыс. барр. и более трети от прогнозируемого Международным энергетическим агентством (IEA) роста мирового спроса на авиакеросин на 1,2 млн барр.

Читайте на РБК Pro
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Игра не по правилам: сможет ли Запад выдержать конкуренцию с Китаем
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера

На прошедшей неделе цены на нефть падали. 20 апреля стоимость барреля Brent опустилась до минимальной с конца марта отметки — ниже $82.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Китай праздники спрос на нефть цены на нефть
Материалы по теме
Saudi Aramco повысила цены на нефть для США после сокращения добычи ОПЕК+
Экономика
Reuters сообщил о росте экспорта нефти из Казахстана в обход России
Бизнес
МИД назвал снижение добычи ОПЕК ответом на потолок цен на нефть из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter