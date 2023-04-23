Bloomberg допустил сдерживание падения цен на нефть в «золотую неделю»

1 мая в этой стране отмечается День труда. В этом году китайцы будут отдыхать пять дней, с 29 апреля по 3 мая. Поиски авиабилетов за границу на «золотую неделю» достигли уже 120% от уровня 2019 года

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«Золотая неделя» для авиаперевозок в Китае может сдержать падение цен на нефть, сообщает Bloomberg.

«Золотая неделя» — длительные государственные праздники в Китае. 1 мая в этой стране отмечается День труда. В этом году китайцы будут отдыхать пять дней, с 29 апреля по 3 мая.

По данным JPMorgan Chase & Co., потребление авиационного керосина в этой стране расценивается как единственный крупнейший драйвер роста мирового спроса на нефть в этом году. Поиски билетов за границу на «золотую неделю», по данным Trip.com, достигли 120% от уровня 2019 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ. По состоянию на 18 апреля количество бронирований превысило более чем в десять раз показатель прошлого года, пишет агентство со ссылкой на Securities Daily. В 2019 году, до пандемии коронавируса, около 170 млн китайцев отдыхали за границей, в прошлом году — менее 9 млн из-за ковидного карантина.

Внутренний спрос на авиационное топливо в материковом Китае почти полностью восстановился, в то время как международный спрос восстановился почти до 70% от допандемийного уровня, говорят аналитики S&P Global Commodity Insights. Они допускают, что «золотая неделя» может ознаменовать почти полное восстановление общего потребления топлива в этой стране.

При этом количество рейсов за границу отстает от количества внутренних рейсов. По прогнозам Китайской ассоциации воздушного транспорта, общее количество пассажирских рейсов на материке должно почти сравняться с допандемийным уровнем во втором квартале. Однако на международные рейсы по-прежнему придется меньше половины от допандемийного уровня, при этом на зарубежные рейсы приходится около 30% потребления авиакеросина в этой стране, отмечает Bloomberg.

По оценкам Macquarie, спрос на авиатопливо в Китае в этом году вырастет на 430 тыс. барр. в день по сравнению с прошлым годом. Это почти половина от прогнозируемого увеличения спроса на нефть в этой стране на 900 тыс. барр. и более трети от прогнозируемого Международным энергетическим агентством (IEA) роста мирового спроса на авиакеросин на 1,2 млн барр.

На прошедшей неделе цены на нефть падали. 20 апреля стоимость барреля Brent опустилась до минимальной с конца марта отметки — ниже $82.