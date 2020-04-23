Маск раскритиковал идею Трампа о финансовой помощи нефтяникам

Глава Tesla назвал выделение бюджетных средств нефтегазовой отрасли «не лучшим расходованием денег»

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Глава Tesla Илон Маск подверг критике планы администрации президента США Дональда Трампа оказать помощь нефтяным компаниям, которые пострадали из-за падения мировых цен в результате пандемии коронавируса.

Свою позицию Маск высказал в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Последний усомнился в необходимости выделять бюджетные средства на поддержку нефтяной отрасли. «Да, не лучший способ расходовать деньги», — ответил Маск.

Бизнесмен также отметил, что «вопросы вызывают большинство пунктов, на которые выделяются деньги, но нефтегазовая отрасль — это отдельный вопрос».

Как отмечает издание Business Insider, комментарий Маска появился после того, как президент Трамп дал указание своей администрации оказать помощь нефтяным компаниям, которые оказались в кризисе после значительного сокращения котировок на фондовых площадках.

При этом указывается, что Маск будет включен в число людей, которые будут давать советы Трампу касательно путей восстановления американской экономики после пандемии. Помимо него консультировать Белый дом будут CEO Apple Тим Кук, CEO JP Morgan Chase Джейми Даймон, а также миллиардер Марк Кьюбан.

В начале этой недели цены на техасскую нефть марки WTI впервые в истории достигли отрицательных значений: при закрытии торгов стоимость барреля с поставкой в мае достигла отметки минус $37,63 за баррель. На открытии баррель WTI торговался за $17,73, но в течение нескольких часов цена упала почти на $56.

По состоянию на 9:20 мск 23 апреля баррель WTI по июньским контрактам стоил более $15.