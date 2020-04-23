Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 22 апр, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 22 апр, 13:52
В полицейской ассоциации назвали главную проблему во время пандемии Общество, 09:39 Маск раскритиковал идею Трампа о финансовой помощи нефтяникам Экономика, 09:35 Овечкин заявил о желании вернуться в Россию после окончания карьеры Спорт, 09:25 Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов Общество, 09:16 «Одноклассники» назвали популярные в период самоизоляции сервисы Технологии и медиа, 09:02 Как добиться роста бизнеса при помощи технологий. Онлайн-конференция 09:01 Delivery Club отчитался о двукратном росте выручки на фоне пандемии Общество, 09:01 «Динамо» сообщило о нахождении в искусственной коме чемпиона ОИ Мальцева Спорт, 08:53 В Госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19 Политика, 08:45 Создатель Bridgewater: треть населения Земли не влилась бы в нашу команду Pro, 08:31 Цена на нефть Brent выросла почти на 13% на фоне угроз США в адрес Ирана Экономика, 08:21 Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании Общество, 08:09 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 В Петербурге загорелся металлический ангар Общество, 07:54
Падение цен на нефть ,  
0 

Маск раскритиковал идею Трампа о финансовой помощи нефтяникам

Глава Tesla назвал выделение бюджетных средств нефтегазовой отрасли «не лучшим расходованием денег»
Tesla TSLA $728,95 +4,21% Купить
Apple AAPL $276 +2,32% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Глава Tesla Илон Маск подверг критике планы администрации президента США Дональда Трампа оказать помощь нефтяным компаниям, которые пострадали из-за падения мировых цен в результате пандемии коронавируса.

Свою позицию Маск высказал в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Последний усомнился в необходимости выделять бюджетные средства на поддержку нефтяной отрасли. «Да, не лучший способ расходовать деньги», — ответил Маск.

Бизнесмен также отметил, что «вопросы вызывают большинство пунктов, на которые выделяются деньги, но нефтегазовая отрасль — это отдельный вопрос».

Трамп пообещал нефтяным компаниям США финансовую поддержку государства
Экономика
Дональд Трамп выступает на ежедневном брифинге по коронавирусу в Белом доме<br /> &nbsp;

Как отмечает издание Business Insider, комментарий Маска появился после того, как президент Трамп дал указание своей администрации оказать помощь нефтяным компаниям, которые оказались в кризисе после значительного сокращения котировок на фондовых площадках.

При этом указывается, что Маск будет включен в число людей, которые будут давать советы Трампу касательно путей восстановления американской экономики после пандемии. Помимо него консультировать Белый дом будут CEO Apple Тим Кук, CEO JP Morgan Chase Джейми Даймон, а также миллиардер Марк Кьюбан.

В начале этой недели цены на техасскую нефть марки WTI впервые в истории достигли отрицательных значений: при закрытии торгов стоимость барреля с поставкой в мае достигла отметки минус $37,63 за баррель. На открытии баррель WTI торговался за $17,73, но в течение нескольких часов цена упала почти на $56.

По состоянию на 9:20 мск 23 апреля баррель WTI по июньским контрактам стоил более $15.  

Автор: Артем Филипенок
Теги: Илон Маск
Материалы по теме
Рогозин и Маск поспорили в Twitter о конкуренции космических пусков
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter