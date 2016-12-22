ЦБ назвал условие отсутствия роста инфляции при выполнении указов Путина

Исполнение новых указов Владимира Путина не будет сопровождаться ускорением инфляции, если власти будут проводить реформы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридоно в / «Коммерсантъ»

Рост расходов на человеческий капитал, о необходимости которого в своем послании говорил президент Владимир Путин, не приведет к ускорению инфляции, если параллельно будут реализованы структурные реформы. Об этом журналистам заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Те цели, которые обозначены [в послании], требуют дополнительных расходов бюджета. По моей оценке, если одновременно будут происходить структурные изменения, будет повышаться экономический рост, [если он] будет выше того потенциала, который мы видим, это даст дополнительную доходную базу», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос РБК.

Глава ЦБ отметила, что работа по повышению эффективности бюджетных расходов «может и должна» привести к тому, чтобы необходимые для развития экономики дополнительные расходы осуществлялись «без рисков для инфляции и в целом для макроэкономической стабильности».

В послании Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин заявил о новых целях по модернизации российской экономики, которые вскоре должны оформиться в ​новые «майские указы». В следующие шесть лет, по словам президента, Россию ждет увеличение расходов на образование, здравоохранение, инфраструктуру и городскую среду.

Экономические реформы, анонсированные Путиным, могут обойтись бюджету в 20,5 трлн руб. в период 2018–2024 годов, подсчитали экономисты Росбанка. Из них 8,4 трлн руб. придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на повышение качества здравоохранения, 3,6 трлн — на совершенствование образования и 3,4 трлн — на улучшение демографии.

Конкретные решения по расходам будут учитываться ЦБ при появлении определенности по этим вопросам. У регулятора в любом случае «есть инструменты для того, чтобы своей денежно-кредитной политикой обеспечивать среднесрочную инфляцию на уровне низком, 4%», объяснила Набиуллина.

Говоря о предложениях, которые ЦБ готовит в рамках поручений Путина по росту инвестиций, Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор уже улучшает экономические условия снижением инфляции — у бизнеса появляется более длительный горизонт планирования. Компаниям также нужно искать новые способы удержания своей конкурентной ниши, так как они не могут перекладывать возрастающие издержки в цены. Кроме того, ЦБ обеспечивает появление «длинных денег».

Но низкой инфляции для этого недостаточно, признала Набиуллина — должны появиться институциональные инвесторы, которые заинтересованы в длинных инвестициях. Ускорить инвестиции позволит развитие системы пенсионных накоплений, а также укрепление НПФ, страхование жизни и рынка облигаций, переход к стимулирующему банковскому регулированию, добавила глава ЦБ.

Расходы на объявленные Путиным цели будут финансироваться за счет роста экономики. Среди таких источников роста заявлен рост доли инвестиций в ВВП до 25–27% ВВП (сейчас это около 21%). Похожие цели президент ставил и в 2012 году, но целевой показатель так и не был достигнут.