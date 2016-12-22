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ЦБ назвал условие отсутствия роста инфляции при выполнении указов Путина
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ЦБ назвал условие отсутствия роста инфляции при выполнении указов Путина
Экономика, 23 мар, 16:54
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ЦБ назвал условие отсутствия роста инфляции при выполнении указов Путина
Исполнение новых указов Владимира Путина не будет сопровождаться ускорением инфляции, если власти будут проводить реформы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Александр Миридоно в / «Коммерсантъ»

Рост расходов на человеческий капитал, о необходимости которого в своем послании говорил президент Владимир Путин, не приведет к ускорению инфляции, если параллельно будут реализованы структурные реформы. Об этом журналистам заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Те цели, которые обозначены [в послании], требуют дополнительных расходов бюджета. По моей оценке, если одновременно будут происходить структурные изменения, будет повышаться экономический рост, [если он] будет выше того потенциала, который мы видим, это даст дополнительную доходную базу», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос РБК.

Глава ЦБ отметила, что работа по повышению эффективности бюджетных расходов «может и должна» привести к тому, чтобы необходимые для развития экономики дополнительные расходы осуществлялись «без рисков для инфляции и в целом для макроэкономической стабильности».

В послании Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин заявил о новых целях по модернизации российской экономики, которые вскоре должны оформиться в ​новые «майские указы». В следующие шесть лет, по словам президента, Россию ждет увеличение расходов на образование, здравоохранение, инфраструктуру и городскую среду.

Экономические реформы, анонсированные Путиным, могут обойтись бюджету в 20,5 трлн руб. в период 2018–2024 годов, подсчитали экономисты Росбанка. Из них 8,4 трлн руб. придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на повышение качества здравоохранения, 3,6 трлн — на совершенствование образования и 3,4 трлн — на улучшение демографии.

Конкретные решения по расходам будут учитываться ЦБ при появлении определенности по этим вопросам. У регулятора в любом случае «есть инструменты для того, чтобы своей денежно-кредитной политикой обеспечивать среднесрочную инфляцию на уровне низком, 4%», объяснила Набиуллина.

Говоря о предложениях, которые ЦБ готовит в рамках поручений Путина по росту инвестиций, Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор уже улучшает экономические условия снижением инфляции — у бизнеса появляется более длительный горизонт планирования. Компаниям также нужно искать новые способы удержания своей конкурентной ниши, так как они не могут перекладывать возрастающие издержки в цены. Кроме того, ЦБ обеспечивает появление «длинных денег».

Но низкой инфляции для этого недостаточно, признала Набиуллина — должны появиться институциональные инвесторы, которые заинтересованы в длинных инвестициях. Ускорить инвестиции позволит развитие системы пенсионных накоплений, а также укрепление НПФ, страхование жизни и рынка облигаций, переход к стимулирующему банковскому регулированию, добавила глава ЦБ.

Расходы на объявленные Путиным цели будут финансироваться за счет роста экономики. Среди таких источников роста заявлен рост доли инвестиций в ВВП до 25–27% ВВП (сейчас это около 21%). Похожие цели президент ставил и в 2012 году, но целевой показатель так и не был достигнут.

Когда инфляция стала важной для ЦБ

Основным ориентиром для Банка России долгое время была не инфляция, а курс рубля. При этом главным инструментом влияния на предложение денег были закупки Банком России валюты на валютном рынке, а ориентиром служил «валютный коридор» — границы колебаний курса национальной валюты к евро и доллару. Однако в 2006 году ЦБ впервые заявил о постепенном переходе к режиму инфляционного таргетирования, где основной инструмент — не валютные интервенции, а изменение процентных ставок. В 2008 году Алексей Улюкаев, тогда занимавший пост зампреда ЦБ, объяснял, что курс на инфляционное таргетирование был выбран задолго до того, как Россия столкнулась с инфляционным ускорением. «Стабильность ценовой динамики — это важнейшее фундаментальное обстоятельство современной экономики, которое позволяет нормально развиваться бизнесу», — подчеркивал Улюкаев.

Именно инфляция как индикатор «лучше характеризует изменение стоимости жизни и его динамика влияет на формирование инфляционных ожиданий субъектов экономики», — объяснял свой выбор ЦБ в 2013 году в «Основных направлениях денежно-кредитной политики».

В 2012 году ЦБ поставил в качестве ориентира инфляцию в 4% (достигнуть этого показателя предполагалось к 2015 году). «В принципе, цель может быть любой, даже 100%. Стандартная цель в развитых странах — 2-2,5%. В странах с формирующимся рынком, в которым относится Россия, обычно велики колебания относительных цен, то есть цен одних групп товаров по отношению к другим, поэтому в этих странах инфляцию чаще таргетируют на уровне, близком к 4%», — объясняла в сентябре 2014 года выбор регулятора первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, курировавшая тогда денежно-кредитную политику и выступавшая одним из главных сторонников инфляционного таргетирования. Она подчеркивала, что в рамках политики инфляционного таргетирования «обычные люди фактически перестают реагировать на изменения валютного курса, поскольку он не оказывает заметного влияния на покупательную способность их доходов и сбережений».

Если смотреть на международный опыт, то инфляционное таргетирование реализуется в мире сравнительно недавно — впервые о реализации такой политики заявил регулятор в Новой Зеландии в 1989 году. Сейчас политику инфляционного таргетирования проводят 27 стран, в том числе Великобритания, Канада, Швеция, Норвегия и США, а также некоторые развивающиеся страны (Перу, Гана, Гватемала, Бразилия и т.д.).

У таргетирования инфляции есть достаточно много влиятельных критиков, один из самых известных — нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. По его мнению, повышение ставок для удержания инфляции в нужных рамках будет вести к снижению экономического роста.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Банк России , Инфляция , майские указы
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