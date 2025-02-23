Какой аэропорт обогнал два московских по пассажиропотоку. Инфографика

Аэропорт Пулково обогнал по пассажиропотоку два московских — Внуково и Домодедово. По итогам 2024 года им воспользовались 20,9 млн пассажиров (против 16 и 15,6 млн у московских). При этом в лидерах остался аэропорт Шереметьево (43,9 млн пассажиров).

Столичные аэропорты потеряли пассажиропоток из-за прекращения рейсов в страны Европы и сокращения транзитного трафика из регионов России.