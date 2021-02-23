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Экономика ,  
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Евросоюз скорректировал черный список офшоров

Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика, говорится в сообщении Совета министров.

Вместе с тем из списка был исключен Барбадос. После обновления в списке числятся 12 юрисдикций:

  • Американское Самоа;
  • Ангилья;
  • Доминика;
  • Фиджи;
  • Гуам;
  • Палау;
  • Панама;
  • Самоа;
  • Сейшельские острова;
  • Тринидад и Тобаго;
  • Американские Виргинские острова;
  • Вануату.

Материал дополняется.

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