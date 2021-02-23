Евросоюз скорректировал черный список офшоров

Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика, говорится в сообщении Совета министров.

Вместе с тем из списка был исключен Барбадос. После обновления в списке числятся 12 юрисдикций:

Американское Самоа;

Ангилья;

Доминика;

Фиджи;

Гуам;

Палау;

Панама;

Самоа;

Сейшельские острова;

Тринидад и Тобаго;

Американские Виргинские острова;

Вануату.

Материал дополняется.