Экономика , 23 фев, 03:43
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Евросоюз скорректировал черный список офшоров
Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика, говорится в сообщении Совета министров.
Вместе с тем из списка был исключен Барбадос. После обновления в списке числятся 12 юрисдикций:
- Американское Самоа;
- Ангилья;
- Доминика;
- Фиджи;
- Гуам;
- Палау;
- Панама;
- Самоа;
- Сейшельские острова;
- Тринидад и Тобаго;
- Американские Виргинские острова;
- Вануату.
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