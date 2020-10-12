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Пандемия коронавируса ,  
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Росстат ответил на сообщения об изменении потребкорзины

Вид на здание Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
Вид на здание Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Росстат не занимается формированием потребительской корзины — она формируется Министерством труда и социальной защиты. Об этом говорится в сообщении Росстата, поступившем в РБК.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Малкова сообщила, что «в потребительскую корзину для расчета динамики цен со следующего года могут быть включены товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса».

В ведомстве РБК сообщили, что речь шла не о потребительской корзине, которую формирует Минтруд и на основе которой высчитывается МРОТ, а о регулярном мониторинге цен в России.

«Росстат в еженедельном режиме отслеживает изменения цен в 282 городах страны на 100 товарных позиций (в список входят продовольственные и непродовольственные товары, предметы личной гигиены, лекарственные средства — десять наименований, а также наиболее важные услуги: ЖКХ, проезд в общественном транспорте и т.п.). В рамках ежемесячного мониторинга Росстат отслеживает динамику изменения цен на 520 товаров и услуг», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Росстата, в их список могут войти продовольственные и непродовольственные товары, предметы личной гигиены, лекарственные средства, а также наиболее важные услуги — ЖКХ, проезд в общественном транспорте и другие услуги. «Однако эти товарные позиции никак не связаны с потребительской корзиной, которая формируется Министерством труда и социальной защиты», — уточнили в пресс-службе.

Также в Росстате отметили, что на данный момент сотрудники задумываются о возможности дальнейшего расширения списка услуг. Так, среди них есть проживание в хостеле, некоторые ремонтные услуги, в том числе натяжка потолков, ряд медицинских услуг, например гастроскопия. Кроме того, в службе уделяют внимание товарам и услугам, которые стали популярны во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, например, онлайн-сервисы и образовательные курсы в интернете, а также товары личной гигиены, в том числе гель для душа, антисептик для рук, дезинфицирующее средство для поверхностей.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

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Потребительская корзина — примерный набор товаров, который характеризует типичный уровень месячного потребления человека или семьи. Российские министерства и ведомства ссылаются на список из корзины для расчета прожиточного минимума.

На январь 2020 года потребительская корзина составляла в среднем на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Среди непродовольственных товаров в списке есть такие вещи, как одежда, обувь, головные уборы, белье, школьные принадлежности, лекарства. В корзину входят и услуги — например, электроэнергия, водоснабжение, транспортные услуги и др.

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