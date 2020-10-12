Росстат ответил на сообщения об изменении потребкорзины

Вид на здание Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Росстат не занимается формированием потребительской корзины — она формируется Министерством труда и социальной защиты. Об этом говорится в сообщении Росстата, поступившем в РБК.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Малкова сообщила, что «в потребительскую корзину для расчета динамики цен со следующего года могут быть включены товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса».

В ведомстве РБК сообщили, что речь шла не о потребительской корзине, которую формирует Минтруд и на основе которой высчитывается МРОТ, а о регулярном мониторинге цен в России.

«Росстат в еженедельном режиме отслеживает изменения цен в 282 городах страны на 100 товарных позиций (в список входят продовольственные и непродовольственные товары, предметы личной гигиены, лекарственные средства — десять наименований, а также наиболее важные услуги: ЖКХ, проезд в общественном транспорте и т.п.). В рамках ежемесячного мониторинга Росстат отслеживает динамику изменения цен на 520 товаров и услуг», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Росстата, в их список могут войти продовольственные и непродовольственные товары, предметы личной гигиены, лекарственные средства, а также наиболее важные услуги — ЖКХ, проезд в общественном транспорте и другие услуги. «Однако эти товарные позиции никак не связаны с потребительской корзиной, которая формируется Министерством труда и социальной защиты», — уточнили в пресс-службе.