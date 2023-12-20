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Ледовый центр в Троицке достроят в 2024 году

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В городе Троицке, который входит в состав Новой Москвы, продолжается строительство спортивного комплекса с ледовой ареной. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в наступающем 2024 году, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Возводимый комплекс будет включать в себя каток, предназначенный для хоккея и фигурного катания, а также административно-бытовой корпус с тренажерным и фитнес-залами, бросковой зоной и прочими необходимыми помещениями. Будут доступны все удобства — от душевых до кафе, а также магазина спорттоваров и услуг проката. Арена будет оснащена всеми необходимыми элементами: зонами для запасных игроков, судей, штрафников и информационным табло.

Ледовый дворец станет первой очередью запланированного к постройке физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект отвечает стратегии столичных властей, направленной на улучшение спортивной инфраструктуры Новой Москвы. Развитие такой инфраструктуры — важный аспект улучшения качества жизни граждан, отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

По данным проведенного НИУ ВШЭ опроса, у москвичей уже есть большой запрос на спортивно-оздоровительную инфраструктуру, однако удовлетворен он пока не полностью: в пешей доступности спортивные площадки находятся у 67% жителей Москвы, фитнес-центры — у 57%, бассейны — у 39% москвичей. На удовлетворение этих нужд и направлена политика столичного Стройкомплекса — в одном только ТиНАО с момента объединения с Москвой было возведено уже 12 спортивных объектов.

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Теги
Троицк ледовый комплекс спорт Москва Андрей Бочкарев
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