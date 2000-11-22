Кому достанутся голоса техасских выборщиков?

Джорджу Бушу-младшему не должны достаться голоса техасских выборщиков. Его кандидат в вице-президенты Дик Чейни обманул избирателей. Он зарегистрировался в штате Вайоминг, хотя на самом деле в этом штате Чени с 1993 года.

С таким заявлением выступили три техасских избирателя, который возмутил подобный факт. Напомним, что на выборах в штате Техас избиратели проголосовали за своего губернатора, которым является Джордж Буш-младший. В итоге именно ему достались 32 голоса техасских выборщиков. Если же результаты выборов будут пересмотрены, то даже победа в штате Флорида не поможет Бушу занять президентское кресло.

Согласно двенадцатой поправке к конституции, техасские выборщики не имеют права голосовать за кандидата в президенты и вице-президенты, если оба являются гражданами Техаса. Поэтому Дик Чейни, который последние семь лет проживал в Далласе, за четыре дня до номинации в кандидаты зарегистрировался в штате Вайоминг. Три техасских избирателя настаивают на том, что Чейни является гражданином Далласа.