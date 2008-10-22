Экономисты спорят о причинах мирового кризиса

Мировой финансовый кризис поневоле заставляет многих размышлять об экономических проблемах собственных стран и мира в целом. Для экономистов это удобный момент, чтобы наконец донести свои критические взгляды по поводу сложившейся в мировой экономике ситуации. Однако причины кризиса, равно как и методы борьбы с ним, судя по опросам социологов, так и остаются для масс неясными.

Напомним, по данным ВЦИОМ на 17 апреля 2008г., 34% опрошенных считали состояние мировой экономики нестабильным и лишь 5% говорили о ее динамичном развитии. При этом чем лучше респонденты оценивали собственное материальное положение, тем более радужным они видели положение дел и на мировой арене.

Вероятно, оптимисты и пессимисты уже давно живут в разных мирах. Тем не менее, очевидно, что оптимисты разделяют позицию власти предержащих. Их точка зрения сводится к тому, что рынки достигли своего дна, правительство США (а за ним и все остальные) предпринимает правильные меры для поддержки ситуации на межбанке.

Пессимисты, разумеется, критикуют действия американских денежных властей. Так, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001г. американец Джозеф Стиглиц сравнивает план Полсона с переливанием крови пациенту, страдающему от серьезного внутреннего кровоизлияния. Экономист и академик РАН Сергей Глазьев считает, что американцы "тушат пожар керосином".

"Уже более 30 лет компании государства и породнившиеся экономики только и производят долги, – выражает точку зрения скептиков социолог и основоположник мир-системного анализа американец Иммануил Валлерстайн. – Сегодня мы находимся на последнем отрезке фазы Б цикла Кондратьева, когда виртуальный упадок становится реальным и пузыри лопаются один за другим..."

"Достаточно посмотреть на опыт Японии - там делалось тоже самое: банки не закрывались, судов и банкротства не было, а правительство Японии пыталось накачать систему ликвидностью, – говорит в эфире РБК-ТВ в программе "Рынки. Глобальный взгляд" эксперт РБК Степан Демура. – Но поменялся менталитет, никто не знал, куда вкладывать, что будет завтра... Второе, что пыталось сделать японское правительство, – проводить выкуп акций с рынка, для чего даже использовались (и до сих пор используются) деньги пенсионного фонда (и у нас такая замечательная мера предлагается). Результат налицо: Nikkei с 44 тысяч упал до 8 тысяч. Все меры, которые используются сегодня, уже опробованы, и они не помогают".

Тем временем оптимисты, защищая "больную" (экономику США), апеллируют к тому, что серьезно поменялся технологический уклад, повысилась производительность труда, и, мол, поэтому Великая депрессия в США не повторится. С другой стороны, повышенная производительность труда только генерирует безработицу. Плюс США в последние годы наращивали сектор сферы услуг, и реальное производство страны уже давно находится в Юго-Восточной Азии. Тогда всех спасет дешевая нефть, – раздаются голоса некоторых экспертов. Следовательно, темпы потребления в "первом мире" (к которому привязан рост в "третьем") снизятся не значительно!

"Нефть формально можно "загнать в ноль", и ничего не изменится, – парирует С.Демура. – Причины кризиса - в перепроизводстве долгов. Кризис был создан путем наращивания долговых обязательств в последние 20 лет. Получилось так, что весь мир доходы будущих периодов уже потратил вчера и сегодня. Прорывов технологических пока что не видно. Как можно повысить потребление американцев?! Последний путь, все говорят, это вертолет Кейнса - разбрасывать деньги. Вот вы разбросали деньги: бензин стоил доллар, теперь стоит 10 - ваши доходы увеличились ровно на столько же, но это равновесие..."

Действительно, единственный позитивный сценарий выхода из кризиса – это технологический прорыв. Данную точку зрения озвучил в одном из последних интервью С.Глазьев. "То, что мы сегодня наблюдаем, - отметил он, - это уже завершающий этап структурной перестройки мировой экономики, когда цена на традиционные энергоносители, базовые, падает из-за того, что снижается спрос, а спрос снижается потому, что экономика переходит на новые технологии, на новый виток, на новую длинную волну экономического роста, где энергоемкость производства уже существенно меньше".

Впрочем, преобладают негативные прогнозы. "Очень высок риск дефолта, – говорит С.Демура. – Обязательства, которые берут на себя правительства (они "кидаются" на бюджет): помощь рынку, помощь экономике и прочие абсурдные вещи – приводят к тому, что бюджетный дефицит и необходимость финансирования выпуска облигаций будут только расти. Но с другой стороны, происходит замедление в экономике, налогооблагаемая база падает, доходы правительства падают, и рано или поздно вы приходите к дилемме: либо вы просто объявляете дефолт, либо вы обесцениваете свою валюту. Поскольку это будет происходить во многих странах, все "фантики", которые сейчас называются валютой, будут просто обесцениваться".

Напомним, эту точку зрения ранее выражал в эфире РБК-ТВ в программе "В фокусе" начальник отдела рыночного анализа Собинбанка Александр Разуваев. "Вероятность блок-дефолта в США, - говорил он, - практически неизбежна. И вполне возможно, что либо Джон Маккейн, либо Барак Обама – это американский Сергей Кириенко. Дефолт в следующем году в Штатах?! Уже есть люди в США, которые предлагают ввести новую валюту, объединившую бы Штаты, Канаду и Мексику".

Нет разницы между демократами и республиканцами, теперь даже в базе их спонсоров, – добавляет С.Демура. – Даже если Обама будет что-то делать против ВПК, "нефтянки" или Wall street, господин Байден (сенатор от демократов Джозеф Байден) быстро станет президентом..."

Особенно мрачно представляют последствия кризиса левые американцы. "Политические последствия настоящего кризиса будут чудовищны, по возможности хозяева системы постараются найти козлов отпущения, виноватых в падении их гегемонии, – рассказал в последнем интервью И.Валлерстайн. – Думаю, половина американцев не примет того, что начнет происходить. Тем самым внутренние конфликты начнут раздирать Штаты, которые превратятся в одну из самых нестабильных стран мира. И не нужно забывать, что и мы, и американцы - все вооружены..."

Остается добавить, что, по данным упомянутого выше опроса ВЦИОМ, в 79% случаев россияне затрудняются назвать причины мирового финансового кризиса.