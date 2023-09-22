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Власти согласились продлить повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок

Правительство продлит повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок до 1 апреля
Правительство готово продлить действие повышенного лимита в €1 тыс. для беспошлинных онлайн-покупок до 1 апреля 2024 года. В конце августа источники РБК сообщали об обсуждении снижения лимита до €500 или €200
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Правительство России готово продлить действие повышенного лимита в €1 тыс. для беспошлинного ввоза вещей, привезенных из-за границы или заказанных на зарубежных маркетплейсах, до 1 апреля 2024 года. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета. Финальное решение — за Евразийской экономической комиссией, регулирующим органом ЕАЭС.

При этом данные товары должны быть ввезены на любом виде транспорта, кроме воздушного, либо по почте.

Временная мера с порогом в €1 тыс. была введена в марте 2022 года для поддержания наполняемости рынка потребительских товаров.

В конце августа источники РБК на рынке интернет-торговли сообщили, что Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступили за снижение порога беспошлинной торговли до €500, а Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) — сразу до €200.

С января 2020 года в России действовал порог в €200, который ввели для выравнивания условий работы зарубежных и отечественных онлайн-магазинов на рынке. Но после введения санкций Запада в конце марта 2022 года порог был повышен до €1000.

Тогда премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, что повышение порога позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на санкции. Действие повышенного лимита продлевалось после этого раз в полгода. С 1 октября этого года порог автоматически снизился бы до €200, если бы не было принято решение об очередном продлении.

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Источники «Ведомостей» также сообщали о том, что власти не хотят продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за рубежа из-за опасений, что зарубежные товары могут помешать развитию отечественного производства.

По результатам опроса ВЦИОМа, среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет около 42% полагают, что возможное снижение порога ухудшит положение покупателей, а еще 38% — что оно никак не повлияет на них.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Виктория Громова Виктория Громова
пошлины товары маркетплейс правительство
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