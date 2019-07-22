Сбербанк оценил долю занятых в малом и среднем бизнесе

Более 18 млн россиян работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, подсчитали в Сбербанке. Для выполнения майского указа властям необходимо увеличить число занятых в этом секторе больше чем на треть

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Число работников, задействованных на предприятиях малого и среднего бизнеса, составляет 18,3 млн человек, свидетельствуют результаты исследования «СберДанные», поступившего в РБК. По оценкам экспертов, сейчас этот сектор обеспечивает 25,6% рабочих мест.

Более половины всех трудящихся в малом и среднем бизнесе сконцентрированы в десяти регионах.

Самая высокая занятость в МСП зафиксирована в сфере торговли: 31,4% сотрудников. Почти 15% приходится на обрабатывающие производства, 10% — на строительство.

Во многих отраслях более половины занятости обеспечивает малый и средний бизнес. Например, операциями с недвижимым имуществом занимаются по большей части небольшие предприятия, 95,6% сотрудников отрасли работают в МСП. Среди компаний, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, 54,9% относятся к малому и среднему бизнесу, в сфере торговли таких 50,6%.