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Экономика ,  
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Сбербанк оценил долю занятых в малом и среднем бизнесе
Более 18 млн россиян работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, подсчитали в Сбербанке. Для выполнения майского указа властям необходимо увеличить число занятых в этом секторе больше чем на треть
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Число работников, задействованных на предприятиях малого и среднего бизнеса, составляет 18,3 млн человек, свидетельствуют результаты исследования «СберДанные», поступившего в РБК. По оценкам экспертов, сейчас этот сектор обеспечивает 25,6% рабочих мест.

  • Более половины всех трудящихся в малом и среднем бизнесе сконцентрированы в десяти регионах.
  • Самая высокая занятость в МСП зафиксирована в сфере торговли: 31,4% сотрудников. Почти 15% приходится на обрабатывающие производства, 10% — на строительство.
  • Во многих отраслях более половины занятости обеспечивает малый и средний бизнес. Например, операциями с недвижимым имуществом занимаются по большей части небольшие предприятия, 95,6% сотрудников отрасли работают в МСП. Среди компаний, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, 54,9% относятся к малому и среднему бизнесу, в сфере торговли таких 50,6%.
  • В госуправлении, социальном обеспечении и образовании доля занятых в сегменте МСП менее 1%.

Согласно майскому указу президента, к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, должна достичь 25 млн человек.

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Выполнить задачу, поставленную президентом, реально, но для этого нужны масштабные изменения, в том числе в структуре экономики. Это выход на новые рынки, рост экспорта, демонополизация рынков внутри страны, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Нужны дополнительные квоты закупок госкомпаний. Сейчас счастливчиков, которые работают с госкорпорациями, мало. Также нужно легализовать тех, кто работает в тени, распространить режим самозанятости на все страну», — сказал он.

Лидеры и аутсайдеры

Аналитики Сбербанка подсчитали долю работников, занятых в малом и среднем бизнесе, среди всех работающих жителей региона.

  • Самая высокая доля занятых в МСП — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 37,5%, уровень безработицы — 2,1%. На втором месте — Новосибирская область: 34,8% с безработицей на уровне 6%. В Москве и Московской области 34% граждан работают в малом и среднем бизнесе (уровень безработицы — 1,7%).
  • Меньше всего занятых в секторах малого и среднего бизнеса — на Северном Кавказе. Минимальные показатели — в Чечне и Ингушетии: 2,7 и 2,9% населения работают в МСП. По словам Калинина, Кавказ — регион с традиционно высоким уровнем теневого бизнеса. Он считает, что выровнять ситуацию позволит распространение специального налогового режима с льготными ставками 4 и 6% для самозанятых на всю страну.
  • Высокий уровень развития МСП сопутствует низкому уровню безработицы, отмечает аналитики Сбербанка. «В тех регионах, где предприниматели обеспечивают относительно высокую долю рабочих мест, уровень безработицы в целом ниже» — говорится в исследовании.

Анализ произведен в рамках проекта «Сберданные» на основе обезличенных данных, получаемых из платежных систем. В рамках исследования были задействованы все российские регионы, кроме Крыма и Севастополя, где Сбербанк не работает из-за санкций.

Автор: Ксения Назарова
Теги: МСП, «Сбербанк», Бизнес, регионы России
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