Сбербанк оценил долю занятых в малом и среднем бизнесе

Согласно майскому указу президента, к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, должна достичь 25 млн человек.
Выполнить задачу, поставленную президентом, реально, но для этого нужны масштабные изменения, в том числе в структуре экономики. Это выход на новые рынки, рост экспорта, демонополизация рынков внутри страны, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Нужны дополнительные квоты закупок госкомпаний. Сейчас счастливчиков, которые работают с госкорпорациями, мало. Также нужно легализовать тех, кто работает в тени, распространить режим самозанятости на все страну», — сказал он.
Лидеры и аутсайдеры
Аналитики Сбербанка подсчитали долю работников, занятых в малом и среднем бизнесе, среди всех работающих жителей региона.
- Самая высокая доля занятых в МСП — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 37,5%, уровень безработицы — 2,1%. На втором месте — Новосибирская область: 34,8% с безработицей на уровне 6%. В Москве и Московской области 34% граждан работают в малом и среднем бизнесе (уровень безработицы — 1,7%).
- Меньше всего занятых в секторах малого и среднего бизнеса — на Северном Кавказе. Минимальные показатели — в Чечне и Ингушетии: 2,7 и 2,9% населения работают в МСП. По словам Калинина, Кавказ — регион с традиционно высоким уровнем теневого бизнеса. Он считает, что выровнять ситуацию позволит распространение специального налогового режима с льготными ставками 4 и 6% для самозанятых на всю страну.
- Высокий уровень развития МСП сопутствует низкому уровню безработицы, отмечает аналитики Сбербанка. «В тех регионах, где предприниматели обеспечивают относительно высокую долю рабочих мест, уровень безработицы в целом ниже» — говорится в исследовании.
Анализ произведен в рамках проекта «Сберданные» на основе обезличенных данных, получаемых из платежных систем. В рамках исследования были задействованы все российские регионы, кроме Крыма и Севастополя, где Сбербанк не работает из-за санкций.