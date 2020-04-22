В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам

Дмитрий Песков отметил, что мнение Германа Грефа авторитетно, но решение по налогу уже формализовано

Фото: Михаил Климентьев / AP

В Кремле знают о позиции главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил не вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб., но придерживаются собственной позиции в этом вопросе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мнение Грефа очень авторитетно. Он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента. которая уже формализована», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам в связи с коронавирусом сообщил о планах ввести налог с вкладов, превышающих ₽1 млн. В конце месяца Госдума приняла соответствующий закон. Согласно документу, процентная ставка будет стандартной — 13%.

21 апреля Греф в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову на ресурсах Rambler заявил, что проблемы администрирования подобного налога и его негативные эффекты превышают потенциальную пользу. Большинство стран имеют такой налог, поэтому те, кто его вводил, ссылались на международный опыт, сообщил Греф. «Я бы в этот момент времени такой налог не вводил», — сказал он.