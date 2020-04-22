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В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам

Дмитрий Песков отметил, что мнение Германа Грефа авторитетно, но решение по налогу уже формализовано
Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 048,08 +0,19% Купить
Фото: Михаил Климентьев / AP

В Кремле знают о позиции главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил не вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб., но придерживаются собственной позиции в этом вопросе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мнение Грефа очень авторитетно. Он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента. которая уже формализована», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам в связи с коронавирусом сообщил о планах ввести налог с вкладов, превышающих ₽1 млн. В конце месяца Госдума приняла соответствующий закон. Согласно документу, процентная ставка будет стандартной — 13%.

Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам
Финансы

21 апреля Греф в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову на ресурсах Rambler заявил, что проблемы администрирования подобного налога и его негативные эффекты превышают потенциальную пользу. Большинство стран имеют такой налог, поэтому те, кто его вводил, ссылались на международный опыт, сообщил Греф. «Я бы в этот момент времени такой налог не вводил», — сказал он.

«Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом», —объяснял в свою очередь логику введения налога глава Минфина Антон Силуанов. Песков говорил, что это «восстановление справедливости», так как граждан, имеющих на вкладах более 1 млн руб., не так много и ранее они «не платили никакие налоги на проценты».

По данным Агентства по страхованию вкладов, cейчас есть 5,9 млн счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн руб. Это всего 1% от количества всех счетов. Объем средств на этих счетах составляет 17,95 трлн руб., или 57% от всей суммы вкладов.

Авторы: Артем Филипенок, Полина Химшиашвили
Теги: Герман Греф, Дмитрий Песков
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