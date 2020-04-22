СМИ узнали о планах снизить пошлины на ввоз сырья и оборудования

Решение об изменении ставок пошлин может быть принято к декабрю 2021 года, если будет согласовано с властями Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

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Правительство России намерено предложить партнерам по Таможенному союзу (ТС — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снизить или даже отменить пошлины на ввоз некоторых видов сырья и промышленного оборудования, сообщает со ссылкой на свои источники газета «Ведомости». По данным издания, речь идет о введении льгот для импорта товаров, которые в странах ТС не производятся вовсе или производятся в недостаточном количестве и нужны для экспортных производств.

Решение об изменении ставок пошлин может быть принято к декабрю 2021 года, сообщил один из собеседников «Ведомостей».

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина пояснила, что действующие сейчас нормы дают компаниям право просить Евразийскую экономическую комиссию о снижении ставок ввозных пошлин на необходимые им товары, однако согласование таких запросов требует много времени и усилий. При этом базовые ставки на некоторые виды сырья, материалов и компонентов для производства выше, чем на готовую продукцию из них.