МВФ назвал главные риски для мировой экономики

Главными среднесрочными угрозами для роста мировой экономики являются напряженность как в торговой, так и в политической сфере, финансовая уязвимость экономик, а также рекордный уровень внешнего долга, заявили в МВФ

Кристин Лагард (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / TASS)

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК), совещательный орган Совета управляющих МВФ, констатировал, что рост мировой экономики усилился, однако в среднесрочной перспективе риски для продолжения роста не только сохраняются, что и «смещены в сторону ухудшения». Об этом говорится в коммюнике 37-го совещания МВФК, опубликованного на сайте МВФ.

«Рост мировой экономики дополнительно усилился и охватывает все больше стран, он опирается на значительное оживление инвестиций и торговли. В краткосрочной перспективе риски в целом сбалансированы, но в период за пределами нескольких следующих кварталов они все еще смещены в сторону ухудшения», — посчитали в МВФК.

«Растущая финансовая уязвимость, увеличивающаяся напряженность в торговле и геополитической сфере, а также самый высокий за всю историю уровень глобального долга угрожают перспективам роста мировой экономики. Неблагоприятные демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут снизить потенциал для более высокого и более инклюзивного роста в будущем», — говорится в документе.

При этом МВФК считает, что «окно возможностей остается открытым» и оно должно быть использовано «для проведения политики и реформ, которые поддержат сегодняшний подъем».

Ранее, 17 апреля,​ МВФ обновил глобальный прогноз, в котором предложил готовиться к более трудным временам. Сильнейший с 2011 года рост мировой экономики, посчитали эксперты фонда, в ближайшее время продолжится, но предпосылки для замедления уже зреют. Фонд сохранил прогноз по глобальному росту на уровне 3,9% в 2018–2019 годах.

Однако позже, говорилось в прогнозе, мировой рост замедлится на фоне ужесточения кредитно-денежной политики и снижения эффекта от экономического стимулирования в США. Темпы мирового роста проходят фазу подъема, но благоприятные условия сойдут на нет, и «именно сейчас следует готовиться к более трудным временам», предупредил в предисловии к докладу главный экономист МВФ Морис Обстфельд. Конкретных цифр фонд не назвал.