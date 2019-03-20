Аналитики предсказали пересмотр прогноза ЦБ по инфляции

Центробанк, скорее всего, не будет менять ключевую ставку, но понизит прогноз по инфляции, считают эксперты. Прежние ожидания регулятора по ускорению роста цен оказались завышенными

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На заседании совета директоров Центробанка в пятницу, 22 марта, регулятор не станет повышать ключевую ставку и оставит ее на уровне 7,75%, считают аналитики. Такого мнения придерживаются все 39 экономистов, опрошенных Bloomberg. Если их прогноз сбудется, пауза в повышении ставки, которую ЦБ взял в феврале, продлится еще до следующего заседания. В целом аналитики ждут, что на фоне не столь высокой инфляции регулятор сохранит ставку на нынешнем уровне до конца года.

Центробанк в конце прошлого года ожидал, что инфляция, которую он таргетирует на уровне 4% в годовом выражении, в марте-апреле может ускориться до 5,5% или даже 6%, а по итогам всего года составит 5–5,5%. Среди причин — повышение НДС с 18 до 20%, ослабление рубля в прошлом году, а также «геополитические риски, как связанные непосредственно с Россией, так и затрагивающие другие страны и регионы», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В сентябре и декабре ЦБ дважды повысил ставку — на 0,25 п.п. каждый раз, хотя до этого не повышал ее с 2014 года.

В феврале инфляция достигла 5,2%, но это было связано с низкой базой февраля прошлого года, отметило Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». В помесячном выражении с исключением сезонности инфляция замедлилась до 0,4% против 1% месяцем ранее, и это «свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС», считают аналитики министерства.

Влияние НДС на инфляцию оказалось умеренным, а риски ее ускорения в краткосрочной перспективе снизились, написали (.pdf) аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ (их мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора). Впрочем, в среднесрочной перспективе проинфляционные риски преобладают.