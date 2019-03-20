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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Аналитики предсказали пересмотр прогноза ЦБ по инфляции
Центробанк, скорее всего, не будет менять ключевую ставку, но понизит прогноз по инфляции, считают эксперты. Прежние ожидания регулятора по ускорению роста цен оказались завышенными
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На заседании совета директоров Центробанка в пятницу, 22 марта, регулятор не станет повышать ключевую ставку и оставит ее на уровне 7,75%, считают аналитики. Такого мнения придерживаются все 39 экономистов, опрошенных Bloomberg. Если их прогноз сбудется, пауза в повышении ставки, которую ЦБ взял в феврале, продлится еще до следующего заседания. В целом аналитики ждут, что на фоне не столь высокой инфляции регулятор сохранит ставку на нынешнем уровне до конца года.

Центробанк в конце прошлого года ожидал, что инфляция, которую он таргетирует на уровне 4% в годовом выражении, в марте-апреле может ускориться до 5,5% или даже 6%, а по итогам всего года составит 5–5,5%. Среди причин — повышение НДС с 18 до 20%, ослабление рубля в прошлом году, а также «геополитические риски, как связанные непосредственно с Россией, так и затрагивающие другие страны и регионы», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В сентябре и декабре ЦБ дважды повысил ставку — на 0,25 п.п. каждый раз, хотя до этого не повышал ее с 2014 года.

В феврале инфляция достигла 5,2%, но это было связано с низкой базой февраля прошлого года, отметило Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». В помесячном выражении с исключением сезонности инфляция замедлилась до 0,4% против 1% месяцем ранее, и это «свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС», считают аналитики министерства.

Влияние НДС на инфляцию оказалось умеренным, а риски ее ускорения в краткосрочной перспективе снизились, написали (.pdf) аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ (их мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора). Впрочем, в среднесрочной перспективе проинфляционные риски преобладают.

Какие сигналы даст ЦБ

  • Ставка в пятницу меняться не будет, но ЦБ может изменить свой прогноз по инфляции с 5–5,5% до 4,5–5%, а также послать общий сигнал о перспективах денежно-кредитной политики, написал в своем обзоре главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. «Вкупе с неизменным прогнозом по росту ВВП этого может оказаться достаточно для смягчения общего сигнала относительно дальнейших действий, хотя из-за традиционной осторожности резких изменений пока ждать не стоит», — указывает он.
  • Финансовый рынок, который еще в конце февраля прогнозировал ужесточение политики ЦБ, теперь ожидает сохранения ставки на уровне 7,75%, свидетельствует динамика фьючерсов на ставку межбанковского рынка RUONIA. Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает сохранение ставки на уровне 7,75% до конца текущего года.
  • Основной посыл ЦБ «будет заключаться в осторожном оптимизме относительно инфляции, которая в первом квартале 2019 года оказалось ниже, чем ожидалось», считает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Скорее всего, регулятор пересмотрит свой прогноз по инфляции до 4,5–5% в два шага, и это позволит ему снизить ключевую ставку на 25 б.п. во втором полугодии 2019 года.

Когда ЦБ может снизить ставку

  • Вновь снижать ключевую ставку ЦБ начнет не раньше четвертого квартала 2019 года: он будет ждать устойчивого сокращения инфляционных ожиданий, полагают экономисты банка Nordea Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Сейчас инфляционные ожидания, «по-видимому, достигли пика и, вероятно, начнут умеренно снижаться в случае отсутствия новых шоков». Как следует из опросов ЦБ и «инФОМ» (.pdf), медианная инфляция, которую россияне ожидают в следующие 12 месяцев, в феврале составила 10,1% после 10,4% в январе.
  • Но не стоит быть слишком оптимистичными, предупреждают Олег Кузьмин и Андрей Мелащенко из «Ренессанс Капитала». Начиная с 2015 года каждый раз, когда ЦБ смягчал риторику, рынок начинал придерживаться слишком позитивных ожиданий по скорому снижению ставок, однако они не оправдывались.
  • Главный фактор неопределенности — санкции, пишут аналитики «Ренессанса». Если они будут расширены, а цены на нефть останутся близкими к нынешнему уровню (около $65 за баррель), то на конец года ключевая ставка может вырасти до 9,25–11,5%, оценивают они. В феврале американские сенаторы внесли в конгресс новый законопроект об ужесточении антироссийских санкций, включающий, в частности, ограничения против российских банков, которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах, а также против российского госдолга. Похожий документ законодатели вносили еще в 2018 году, однако тогда он не был принят.
Автор: Антон Фейнберг
Теги: Центробанк, ключевая ставка
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