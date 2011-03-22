Российский рынок акций закрылся снижением

Торговая сессия на российском рынке акций началась сегодня снижением ведущих фондовых индексов. Во второй половине дня падение продолжилось, и лишь ближе к завершению торгов котировки голубых фишек сумели частично отыграть дневное снижение.

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,68% - до 1741,34 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1976,06 пункта, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,67%, завершив день на отметке 11895,79 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 57,02 млрд руб., в RTS Standard - 8,25 млрд руб.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Ольга Митрофанова отмечает, что позитивный старт начала недели сменился умеренной коррекцией. По ее словам, уже в конце недели внимание инвесторов может привлечь ситуация в Европе. Относительная стабилизация ситуации в Японии и начавшаяся в минувшие выходные военная операция в Ливии способствовали позитивному старту мировых финансовых рынков на этой неделе. Однако уже сегодня позитивный старт сменился умеренной коррекцией. При этом российский рынок акций, ранее демонстрировавший стойкость к коррекции на фоне новостей из Японии, сегодня выглядел значительно хуже европейских площадок, говорит эксперт.

По ее словам, текущая уязвимость российского рынка акций связана с возросшими опасениями скорой коррекции на рынке нефти, после того как коалиция завершит военную операцию в Ливии (именно высокие цены на нефть были основным фактором поддержки российского рынка). "Мы считаем, что в ближайшей перспективе ключевой темой для инвесторов останется ситуация в Японии, на Ближнем Востоке и Северной Африке. В случае резкого ухудшения ситуации по одному из этих направлений не исключена новая коррекция на рынке", - отмечает О.Митрофанова.

При этом в отсутствии значимых новостей с этих фронтов, полагает эксперт, наиболее вероятным сценарием динамики рынка на ближайшую перспективу кажется консолидация рынка в рамках диапазона 1690-1790 пунктов по индексу ММВБ. "Ближайшей поддержкой по индексу выступает отметка 1720 пунктов, при пробитии возможно движение вниз до уровней 1690-1700 пунктов. Ближайший уровень сопротивления - 1770 пунктов, при пробитии вверх следующей целью может стать отметка 1790 пунктов", - резюмировала аналитик УК "Райффайзен Капитал".