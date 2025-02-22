 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

На что упали цены вопреки инфляции в 2024 году. Инфографика

Росстат увидел в 2024 году падение цен на некоторые товары вопреки инфляции

Официальный уровень инфляции в 2024 году составил 9,52%. Несмотря на это, в прошлом году нашлись товары, которые подешевели.

Сильнее всего упали цены на пачку таблеток «Синупрет» (минус 12,5%), следует из данных Росстата. Также в ведомстве зафиксировали падение цен на куриные яйца за десяток (минус 11,2%) и умифеновир (минус 10,1%).

Среди товаров, на которые снизились цены, есть и техника — компьютер планшетный (минус 4,1%), смартфон (минус 3,7%), смарт-часы (минус 3,2%).

Росстат назвал самые подорожавшие продукты за 2024 год
Экономика
Фото:Михаил Мордасов / ТАСС

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Елена Рожкова, Екатерина Шокурова, Александр Ситюков Александр Ситюков, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Светлана Прохорова
Инфляция потребительские цены продукты цены
Материалы по теме
Путин назвал вызовом текущий уровень инфляции
Экономика
Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогнозы по инфляции и курсу доллара
Финансы
Аналитики назвали инструменты с доходом выше инфляции в 2024 году
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
ХАМАС освободил еще двух израильских заложниковПолитика, 11:23
На что упали цены вопреки инфляции в 2024 году. ИнфографикаЭкономика, 11:21
Пентагон сократит 5,4 тыс. гражданских сотрудниковПолитика, 11:10
В МТС рассказали о новом способе мошенничества от имени разработчиков ПОТехнологии и медиа, 11:07
В Польше украинца осудили по делу о диверсиях в пользу РоссииОбщество, 10:44
Чемпионы мира назвали фаворита в новом бою Бетербиева с БиволомСпорт, 10:36
В МИДе анонсировали встречу по «раздражителям» России и СШАПолитика, 10:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Уходящий из России Ситибанк простит долги примерно по тысяче кредитовФинансы, 10:04
Реванш Бетербиев — Бивол. Что важно знать о главном бое годаСпорт, 10:02
МИД рассказал, с чего надо разгребать «завалы» в отношениях России и СШАПолитика, 10:01
Дым стелется над районом: в Ростове-на-Дону загорелся склад. ВидеоОбщество, 09:46
Белоусов заявил о наступившем для России моменте противостояния с ЗападомПолитика, 09:43
Экс-помощник госсекретаря раскрыл выбор Украины между «плохим» и «худшим»Политика, 09:38
«РБК Вино» представил онлайн-гид и сервис по подбору винаВино, 09:36