На что упали цены вопреки инфляции в 2024 году. Инфографика
Официальный уровень инфляции в 2024 году составил 9,52%. Несмотря на это, в прошлом году нашлись товары, которые подешевели.
Сильнее всего упали цены на пачку таблеток «Синупрет» (минус 12,5%), следует из данных Росстата. Также в ведомстве зафиксировали падение цен на куриные яйца за десяток (минус 11,2%) и умифеновир (минус 10,1%).
Среди товаров, на которые снизились цены, есть и техника — компьютер планшетный (минус 4,1%), смартфон (минус 3,7%), смарт-часы (минус 3,2%).
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