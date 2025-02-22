Росстат увидел в 2024 году падение цен на некоторые товары вопреки инфляции

На что упали цены вопреки инфляции в 2024 году. Инфографика

Официальный уровень инфляции в 2024 году составил 9,52%. Несмотря на это, в прошлом году нашлись товары, которые подешевели.

Сильнее всего упали цены на пачку таблеток «Синупрет» (минус 12,5%), следует из данных Росстата. Также в ведомстве зафиксировали падение цен на куриные яйца за десяток (минус 11,2%) и умифеновир (минус 10,1%).

Среди товаров, на которые снизились цены, есть и техника — компьютер планшетный (минус 4,1%), смартфон (минус 3,7%), смарт-часы (минус 3,2%).