Москва получила дотации из федерального бюджета впервые за шесть лет

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,57 -0,06 EUR Бирж. 74,31 -0,16 Brent 66,93 0,95% USD Нал. 66,39 64,88 EUR Нал. 74,96 73,61 USD ЦБ 65,54 -0,32 EUR ЦБ 74,30 -0,39 EUR/USD 1,1334 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 029,50 19,50 IMOEX 2 470,23 -0,71% RTSI 1 188,60 -0,49% DJIA 25 850,63 -0,40% Nasdaq 7 459,71 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 65,54 (-0,32) Quote, 21 фев, 12:57
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 74,3 (-0,39) Quote, 21 фев, 12:57
Москва получила дотации из федерального бюджета впервые за шесть лет Экономика, 08:00 Новый рекорд: с начала года китайские компании заняли ¥1,07 трлн Quote, 07:56 На Камчатке бойцовая собака напала на беременную женщину Общество, 07:56 Молдавского олигарха заподозрили в выводе из России 37 млрд руб. Общество, 07:51 Эскроу-счета вместо дольщиков: в чем суть реформы долевого строительства Недвижимость, 07:42  За пять лет рост фармацевтического рынка сократился в шесть раз Общество, 07:35 В Приморье загорелся Сихотэ-Алинский заповедник Общество, 07:19 Адмирал США пообещал не допустить господства России и Китая в Арктике Политика, 07:01 Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России Экономика, 07:00 Space X запустила ракету с первым лунным аппаратом Израиля Технологии и медиа, 06:23 Самопровозглашенный президент Венесуэлы подписал первый указ Политика, 06:22 Телерейтинг послания президента в Москве стал самым низким с 2013 года Общество, 05:54 Ford решил проверить показатели вредных выбросов своих автомобилей Бизнес, 05:34 США сообщили о решении оставить в Сирии «миротворческий контингент» Политика, 05:12
Экономика ,  
0 
Москва получила дотации из федерального бюджета впервые за шесть лет
В 2018 году федеральный бюджет предоставил Москве дотации на 27,7 млрд руб. Столица не получала их с 2013 года
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва в 2018 году стала одним из крупнейших получателей дотаций из федерального бюджета. Об этом свидетельствуют данные Федерального казначейства о доходах и расходах российских регионов.

Размер дотаций составил 27,7 млрд руб. Столица заняла седьмое место в числе крупнейших получателей этого вида поддержки, отмечает младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Александр Шураков. Это наибольший объем дотаций столице по меньшей мере с 2007 года. Последний раз существенные дотации в размере 15 млрд руб. город получил в 2011 году.

«Большая часть дотаций, которые были получены бюджетом Москвы, — на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (21,3 млрд руб. — РБК)», — отметил аналитик. Дотации такого вида управляются в ручном режиме, в отличие от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые рассчитываются по формуле.

Откуда появились дотации

  • В основном дотации связаны с отменой налога на движимое имущество в 2018 году. Сложный для бизнеса, как говорил первый вице-премьер Антон Силуанов, налог правительство отменило с 2019 года. Это решение стало одной из компенсаций за повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.
  • Налог на движимое имущество был региональным, то есть доходы от него поступали в бюджеты субъектов. Правительство компенсировало недополученные доходы регионов в конце прошлого года за счет дотаций.
  • «В 2018 году Москве, как и другим регионам, были частично компенсированы в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации выпадающие доходы из-за исключения с 2019 года из объектов налогообложения движимого имущества. Сумма компенсации составила 21,3 млрд руб.», — сообщила РБК представитель департамента финансов Москвы Юлия Сазонова.
  • Объем выпадающих доходов московского бюджета из-за отмены налога на движимое имущество заметно больше дотации — 86 млрд руб., отметила Сазонова. То есть федеральные дотации покрыли потери налога только на 25%.
  • Дотация была разовой: в 2019 году дотации за отмену налога не запланированы.
  • Другой источник дотаций (на 5,5 млрд руб.) — возвращение бюджету Москвы части прироста налога на прибыль организаций. Ставка налога на прибыль составляет 20%, 18% из них идет в региональный бюджет, 2% — в федеральный. Чтобы стимулировать рост налогового потенциала, правительство выдает дотации регионам, если поступления по налогу на прибыль от них растут. Кроме того, в последние годы правительство перераспределяет поступления по этому налогу, забирая в федеральный бюджет дополнительный 1% поступлений и направляя их в бедные субъекты.

Дотации при профиците

В целом объем дотаций, которые федеральный бюджет предоставил российским регионам, в 2018 году впервые превысил 1 трлн руб., составив 1,035 трлн руб. против 759 млрд годом ранее. Основной прирост (136 млрд из 277 млрд руб.) пришелся на дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов.

У девяти из десяти регионов — крупнейших получателей дотаций бюджеты профицитны, в их число входит и Москва. Зачастую этот профицит обеспечен как раз дотациями, однако у столицы в 2018 году он был бы и без дотаций.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Москва, дотации
Материалы по теме
Объем дотаций регионам впервые превысил 1 трлн руб.
Экономика
Правительство и регионы поспорили о финансировании нацпроектов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter