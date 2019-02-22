Москва получила дотации из федерального бюджета впервые за шесть лет

Москва получила дотации из федерального бюджета впервые за шесть лет

В 2018 году федеральный бюджет предоставил Москве дотации на 27,7 млрд руб. Столица не получала их с 2013 года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва в 2018 году стала одним из крупнейших получателей дотаций из федерального бюджета. Об этом свидетельствуют данные Федерального казначейства о доходах и расходах российских регионов.

Размер дотаций составил 27,7 млрд руб. Столица заняла седьмое место в числе крупнейших получателей этого вида поддержки, отмечает младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Александр Шураков. Это наибольший объем дотаций столице по меньшей мере с 2007 года. Последний раз существенные дотации в размере 15 млрд руб. город получил в 2011 году.

«Большая часть дотаций, которые были получены бюджетом Москвы, — на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (21,3 млрд руб. — РБК)», — отметил аналитик. Дотации такого вида управляются в ручном режиме, в отличие от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые рассчитываются по формуле.