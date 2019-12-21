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Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны. Об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

«Реформы не были ошибкой. <…> Они были как болезненная операция или лекарство», — считает он. По мнению Потанина, частная собственность должна была стать «несостоятельному государственному управлению».

Как отметил глава «Норникеля», «эффективные собственники не появляются из ниоткуда» — для их появления государственные активы должны были быть переданы в частные руки.

Он признал, что собственность была распределена неравномерно, так как «большая часть населения страны находилась на грани бедности». Однако, отметил Потанин, в итоге крупнейшие предприятия перешли к эффективным владельцам.

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