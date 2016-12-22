Греф поделился ожиданиями на период после президентских выборов

Глава Сбербанка ожидает позитивных перемен в экономической политике страны. По мнению Грефа, важно сделать упор на тренды цифровой экономики

Герман Греф (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что после выборов президента, которые пройдут в России в марте 2018 года, начнутся позитивные изменения в экономической политике страны. Об этом он заявил в ходе прямой линии с сотрудниками банка, передает «РИА Новости».

По мнению Грефа, после выборов будет омоложен состав правительства, новые власти должны будут провести какую-либо ротацию, продолжат смену губернаторов, что повлечет за собой изменение экономической политики.

«Сложно все это предсказать, но изменения будут, и это, безусловно, окажет влияние на наш банк, мы в авангарде всей этой работы, поэтому любое изменение нас будет касаться», — сказал руководитель банка.

Он отметил, что ожидания от возможных изменений у него позитивные. «Я думаю, что тот тренд, который сейчас наметится в цифровую экономику, в развитие человеческого капитала, в развитие людей, в развитие образования, технологий, науки, цифровой трансформации экономики, считаю — это критически важная история», — добавил он.

В ходе большой пресс-конференции 14 декабря президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, какой он видит Россию будущего, отметил, что это «очень современная страна», экономика которой должна быть построена на высоких технологиях и многократно возрасти.

Ранее «ВТБ Капитал» спрогнозировал рост инфляции в начале 2018 года: эксперты проанализировали потребительскую корзину россиян в сегменте услуг. Исследование этого показателя, который в наибольшей степени отражает инфляционные процессы, показало, что в первом квартале 2018 года начнется рост инфляции после длительного периода снижения.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. В стране уже официально дан старт президентской кампании и запущены все ключевые электоральные процессы. Публично о решении стать кандидатом на предстоящих выборах объявили действующий глава государства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и другие.