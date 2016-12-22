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Путин рассказал про Россию будущего
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Путин рассказал про Россию будущего
Политика, 13:04
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Путин рассказал про Россию будущего

В ходе большой пресс-конференции ​президент России Владимир Путин рассказал, какой хотел бы видеть Россию. Трансляция мероприятия ведется на федеральных каналах.

Журналистка радиостанции «Говорит Москва» спросила президента, зачем он идет на выборы, а также какой он видит Россию в конце следующего срока, если победит.

Главное из ответов Владимира Путина на большой пресс-конференции
Общество

«Знаете, я уже много раз говорил о том, какой хотел бы видеть Россию, на массовых мероприятиях и в беседах более камерного характера. Россия будущего должна быть очень современной, экономика должна быть построена на высоких технологиях и многократно возрасти», — заявил глава государства.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Политика

«Я бы не хотел говорить о предвыборной программе», — сказал Путин. «Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание власти и общества, — это развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это высокие технологии, производительность труда. Необходимо повысить доходы граждан», — добавил он.

Также на конференции Путин сообщил, что идет на выборы в качестве самовыдвиженца. «Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан», — сказал он.

Теги: Владимир Путин , президент , выоры
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Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец Политика
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