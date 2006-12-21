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Профицит торгового баланса Японии в ноябре вырос на 54%
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Профицит торгового баланса Японии в ноябре вырос на 54%
Экономика, 21 дек 2006, 06:06
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Профицит торгового баланса Японии в ноябре вырос на 54%
Профицит торгового баланса Японии в ноябре 2006г., по предварительным данным, вырос на 54% в годовом исчислении и составил 915,9 млрд иен (7,96 млрд долл.), существенно превысив прогнозы аналитиков. Такие данные опубликовало сегодня Министерство финансов Японии.

В октябре 2006г. торговый профицит Японии снизился на 24,8% - до 614,7 млрд иен (5,22 млрд долл.).

Положительное сальдо торгового баланса с США увеличилось в ноябре, по предварительным данным, на 7,9% и достигло 852,4 млрд иен (7,22 млрд долл.). Дефицит в торговле с Китаем уменьшился на 6,8% - до 294,9 млрд иен (2,12 млрд долл.).

Отметим, что профицит торгового баланса Японии в октябре 2006г., по предварительным данным, сократился на 25,3% в годовом исчислении и составил 610,63 млрд иен (5,25 млрд долл.). При этом объем экспорта из Японии в октябре 2006г. вырос в годовом исчислении на 11,5% - до 6,59 трлн иен (56,6 млрд долл.), а объем импорта в Японию увеличился в годовом исчислении на 17,5% - до 5,98 трлн иен (51,4 млрд долл.).

При этом дефицит торгового баланса Японии с Россией в октябре 2006г., по предварительным данным, составил 2,343 млрд иен (20,1 млн долл.). Объем экспорта из Японии в Россию увеличился в октябре с.г. в годовом исчислении на 54,2% - до 78,7 млрд иен (676,1 млн долл.). Импорт в Японию из России вырос за указанный период в годовом исчислении на 27,3% - до 81,05 млрд иен (696,3 млн долл.).

Теги: Министерство , Япония , министерство финансов , торговый баланс
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