АКРА сообщило о снижении прибыли крупнейших компаний

Из-за удорожания кредитов и роста уровня затрат чистая прибыль крупнейших российских компаний значительно снизилась. Эксперты полагают, что дороговизна кредитов будет давить на показатели и в 2026 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2024–2025 годах крупнейшим российским компаниям из-за пределов финансового сектора приходилось работать «в сложных макроэкономических условиях и под усиливающимся санкционным давлением», что привело к снижению ряда их финансовых показателей. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.

В частности, усложнение логистических цепочек, рост цен на сырье и комплектующие и увеличение затрат привели к снижению рентабельности компаний и уменьшению их чистой прибыли, а также ухудшению показателей долговой нагрузки и росту стоимости обслуживания долга на фоне увеличения процентных ставок по кредитам.

В рамках исследования АКРА учла данные 50 крупнейших компаний нефинансового сектора, в том числе семи нефтегазовых компаний, 11 металлургических, пяти компаний розничной торговли, семи электроэнергетических и трех транспортных компаний. Еще 17 компаний попали в категорию «Прочие». При этом были учтены только компании, которые опубликовали отчетность за 2024 год, а также организации, отчетность которых за 2024 год на момент проведения анализа не была опубликована, но в отношении которых АКРА располагает достаточной экспертной информацией для учета финансовых показателей. Для расчета показателей за первое полугодие 2025 года АКРА использовала отчетность по той же выборке компаний по состоянию на 30 июня 2025 года.

В АКРА подсчитали, что по итогам 2024 года маржа чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке) компаний из топ-50 составила 9,6%, а за первое полугодие 2025 года — 8,4%. Для сравнения: в 2023 году тот же показатель оценивался в 10%.

В то же время из-за роста рыночных ставок по кредитам отношение процентных платежей к выручке компаний значительно выросло — с 3,5% в 2023 году до 5,2% в 2024 году и до 7,5% в первой половине 2025 года. Эксперты отмечают, что, хотя ЦБ уже начал цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако данный показатель будет продолжать оставаться на высоком уровне и в 2026 году.

Особое внимание эксперты АКРА обратили на то, что расходы компаний из топ-50 на персонал в 2024–2025 годах продолжали расти ускоренными темпами, опережая не только инфляцию, но и рост выручки. В результате доля затрат на персонал к выручке компаний снова выросла — с 11% в 2023 году до 12% в 2024-м и до 15% в первой половине 2025 года.

«На фоне опережающего роста одного из основных компонентов себестоимости — расходов на персонал — АКРА отмечает снижение показателей рентабельности в среднем по выборке», — говорится в отчете АКРА.

При этом сама выручка крупнейших российских нефинансовых компаний в 2024 году показала уверенный рост, увеличившись в годовом исчислении сразу на 14% (годом ранее прирост составил только 0,9%), до 72,6 трлн руб. Однако уже в первом полугодии 2025 года рост остановился — объем выручки топ-50 компаний за этот срок остался на уровне аналогичного периода предыдущего года (34,8 трлн руб.).

«Среди факторов, которые негативно влияют на динамику роста выручки в 2025 году, АКРА отмечает снижение цен на нефть, колебания валютного курса, более избирательное предоставление господдержки в условиях бюджетного дефицита, замедление, наблюдаемое в отдельных секторах экономики», — говорится в отчете.

При этом выручка крупнейших компаний розничной торговли в первой половине 2025 года значительно выросла (+21%), тогда как в нефтегазовом и металлургическом секторах снизилась (на 11% и 3,8% соответственно). В результате ретейлеры опередили по доле выручки в ее общем объеме представителей металлургической отрасли и вышли на второе место с показателем 13% в 2024 году и 15% в первом полугодии 2025 года (12% в 2023-м).

Эксперты АКРА особо отметили, что, несмотря на негативную динамику отдельных финансовых показателей, финансовая устойчивость крупнейших российских нефинансовых компаний в целом оставалась на комфортном уровне. То, как будет развиваться ситуация в следующие три года, будет зависеть от ряда взаимосвязанных факторов, в том числе от динамики ключевой ставки, изменения геополитической ситуации и способности компаний сохранять рентабельность в неблагоприятных условиях, говорится в отчете.