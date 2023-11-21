Эффект поддержки: как бизнес собрался наращивать объемы экспорта

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Несмотря на сложности и ограничения, большинство российских экспортеров несырьевой продукции в целом устойчиво прошли 2022 год и ожидают роста экспортной выручки в ближайшие три года, показало недавнее исследование Российского экспортного центра (РЭЦ) и фирмы «Яков и Партнеры», представленное на международном экспортном форуме «Сделано в России». Более половины опрошенных экспортеров заявили, что им удалось сохранить или нарастить выручку в 2022 году, при этом основными инструментами реагирования на изменение внешних условий стали переориентация экспорта на дружественные страны (52%) и увеличение продаж на внутренних рынках (47%). Только 14% отметили, что были вынуждены сократить производство. В денежном выражении в 2022 году несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) сохранил темпы предыдущего года, составив $189 млрд против рекордных $191 млрд в 2021 году.

«Российские экспортеры не просто выстояли, но смогли нарастить объемы, завести новые каналы сбыта, новых партнеров — преодолеть, по сути, все ограничения и барьеры», — заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на церемонии награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Экспортер года».

Для поддержки отечественных экспортеров в России по решению президента реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Он предусматривает целую систему финансовых и нефинансовых мер господдержки. Например, для производителей действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). С 2020 года создано и действуют 82 таких центра, по одному в субъектах федерации. За девять месяцев 2023 года услугами региональных Центров поддержки экспорта воспользовались более 29 тыс. компаний сегмента МСП, а 2,2 тыс. компаний при поддержке ЦПЭ заключили экспортные контракты на общую сумму более $778,33 млн.

Оптимистичный взгляд в будущее

Исследование, презентованное РЭЦ, показало, что многие экспортеры оптимистично смотрят в будущее: 70% из них ожидают роста экспортной выручки в размере от 10% до 30% и более уже в ближайшие три года. Топ-3 основных направлений работы для достижения этих целей, согласно опросу, выглядит так:

52% компаний планируют осваивать новые рынки;

28% респондентов собираются развивать продуктовую линейку;

20% собрались наращивать объемы производства (в особенности в АПК, химической и металлургической промышленности).

Выход на новые рынки

Из новых рынков компании в первую очередь планируют развивать работу в странах СНГ и на Ближнем Востоке. В то же время регионы, обладающие гораздо более существенным экспортным потенциалом — Китай, Индия, Турция и Юго-Восточная Азия (ЮВА), — пока привлекают меньше внимания экспортеров. Это может быть связано в том числе с незнанием особенностей соответствующих регионов, подчеркивается в исследовании. Опрос показал, что более половины опрошенных экспортеров (54%) испытывают сложности при выходе на новые рынки и поиске торговых партнеров на них, в то время как исторические рынки «ближнего зарубежья» знакомы и понятны.

Каждый второй экспортер называет помощь в поиске местных партнеров на незнакомых рынках наиболее востребованным направлением господдержки, которое поможет им нарастить экспорт. «Непонятно, как заходить на рынок, неизвестна структура рынка. Неизвестно, как организовать логистику и прочее», — приводят ответ одного из экспортеров авторы. «С Африкой работаем через трейдеров, хотя в других странах пытаемся находить более маржинальные каналы. В Африке тяжело нащупать контакт и выйти на клиентов», — признается другой экспортер.

Кроме того, 38% опрошенных назвали важным сдерживающим фактором сложности расчетов в национальных валютах на отдельных рынках (например, Африки, Индии, Латинской Америки). Некоторые рынки оказались логистически менее удобные для экспорта. Среди ключевых мер экспортеры отмечают повышение пропускной способности железнодорожных сетей, развитие транспортных артерий для экспорта товаров на ключевые рынки — как существующие, так и новые, а также создание экспортных хабов в целевых регионах.

«Совместно с бизнесом и партнерами из дружественных стран мы будем выстраивать устойчивую, основанную на нашем взаимном интересе инфраструктуру внешней торговли. Для этого необходимо донастроить систему поддержки бизнеса как со стороны государства, так и со стороны институтов развития, а также обеспечить логистическую инфраструктуру на ключевых маршрутах и обезопасить от рисков отечественные компании и их зарубежных партнеров. На это в том числе будет направлен обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инструменты которого позволят создать условия для того, чтобы бизнес смог осуществлять долгосрочные стратегии развития на внешних рынках», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Российский экспортный центр (РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает поддержку бизнесу при выходе на зарубежные рынки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Новые продукты и рост объемов производства

Расширение и адаптация продуктовой линейки наиболее актуальны для машиностроения и сферы услуг, которые являются самыми крупными отраслями по потенциалу роста экспорта. Мировой экспорт в этих отраслях оценивается в $15,6 трлн, что в 1,5 раза больше экспорта всех остальных отраслей, вместе взятых. В среднесрочной перспективе, как отмечают авторы исследования, в машиностроении возможно наращивание экспорта в отдельных нишах, например в энергетическом и транспортном машиностроении, оборудовании для горнодобывающей промышленности.

Ключевым рычагом развития для АПК, химической и металлургической промышленности может стать наращивание объемов продукции на экспорт. Так, некоторые производители АПК ожидают роста на 70% уже в ближайшие три года за счет введения новых производственных мощностей. При этом экспортеры отмечают сложности в наращивании производства и одновременном инвестировании в логистику и поиск новых партнеров. 52% опрошенных называют поддержку финансирования производственных мощностей для экспорта основным ожидаемым инструментом поддержки.



В 2020 году по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» запустили цифровую платформу «Мой экспорт». Она создана для того, чтобы предоставлять экспортерам доступ к государственным и бизнес-услугам в режиме «одного окна». Онлайн-услуги помогают решить задачи на всех этапах экспортной деятельности. На платформе «Мой экспорт» уже более ста услуг — от обучения, получения господдержки, поиска партнера и покупателя за рубежом до финансирования и страхования контрактов. По данным на конец октября 2023 года, с платформой «Мой экспорт» сотрудничают уже более 22 тыс. компаний, почти 85% из них — компании МСП. За девять месяцев 2023 года через «Мой экспорт» оказано более 64 тыс. услуг, поддержку получили более 4,9 тыс. компаний. Самые популярные сервисы платформы: Господдержка. Выставки и бизнес-миссии.

Выставки и бизнес-миссии. Аналитика. Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей.

Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей. Господдержка. Транспортировка промышленных товаров и товаров АПК.

Транспортировка промышленных товаров и товаров АПК. Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов.

Перезагрузка нацпроекта

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» будет продлен после 2024 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в октябре на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России». «Решение о продлении соответствующих программ на период после 2024 года уже принято президентом, — сказал Мишустин. — А значит, бизнес сможет сформировать более долгосрочные стратегии и планировать инвестиции, в том числе на расширение производства, опираясь на надежное содействие государства».

Бизнес-сообщество сейчас активно обсуждает, как мог бы выглядеть обновленный перечень мер господдержки для компаний, которые выходят на зарубежные рынки. На форуме «Сделано в России» этому была посвящена отдельная панельная сессия «Новый облик национального проекта «Международная кооперация и экспорт»: взгляд бизнеса». Участники сессии подчеркнули важность продления нацпроекта до 2030 года и предложили механизмы стимулирования производителей, исходя из своего опыта. Среди предложений:

сохранение и увеличение лимитов финансирования,

льготные кредиты,

развитие каналов электронной торговли,

создание индустриальных зон в дружественных странах,

субсидии на экспортную логистику и сертификацию и др.

По оценкам авторов исследования, проведенного к форуму «Сделано в России», к 2030 году при совместных усилиях государства и бизнеса рост российского ННЭ в денежном выражении может достичь 30%. В условиях снижения доходов от экспорта энергоносителей несырьевой экспорт должен придать импульс роста всей экономике. К 2030 году его доля в общем объеме экспорта может занимать, в зависимости от сценария, от 46% до 52%, заключают эксперты.