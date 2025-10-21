Силуанов рассказал о плане обеления секторов экономики

Министр, в частности, заявил, что необходимо провести работу в сфере импорта беспошлинных товаров, расчетов в криптовалюте и самозанятости

Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Предприниматели и представители бизнеса совместно с банками России обсудили план обеления секторов экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Сегодня состоялась стратегическая сессия, в которой участвовали и предприниматели, и представители бизнеса, банки России по вопросу обеления экономики, снижения теневого сектора экономики, ну и, конечно, повышения доходов в бюджетную систему», — рассказал Силуанов.

Он подчеркнул, что в первую очередь дополнительную работу требуется провести в рамках ввоза беспошлинных товаров в Россию. По словам министра, есть «много белых мест», по которым товар ввозится без уплаты пошлины или налога на добавленную стоимость.

«Декларируются одни товары, под этим видом проводятся другие товары, есть над чем поработать», — отметил Силуанов.

Кроме того, добавил министр, существует «много серых зон» с точки зрения расчетов внутри России. Он обратил внимание на «большое направление работы» с крипторасчетами и криптовалютами.

«Мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка», — сказал он, отметив, что совместно с Росфинмониторингом и службами контроля Минфин может обеспечить и «навести порядок в этом секторе».

Силуанов рассказал о случаях, когда трудовые отношения подменяются самозанятостью. «Самозанятые имеют более низкие уровни налогообложения <...> и вступают в трудовые отношения для того, чтобы снизить уровень налогообложения», — объяснил он. По словам министра, многие предприниматели этим пользуются.

В связи с этим служба занятости, Минтруд и налоговая служба договорились провести контрольные мероприятия, уточнил Силуанов.

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что правительство готовит дополнительные меры по обелению экономики. Он отметил, что в текущих условиях задачи «поставлены гораздо более остро».

Решетников тогда назвал в числе ключевых урегулирование вопросов, связанных с таможенным администрированием, отметив, что «много ввоза идет с непонятными декларациями и сертификатами», вопросы занятости и «мимикрии трудовых отношений под гражданско-правовые договоры», выработку налоговой политики.

В ноябре 2024 года Минтруд оценивал потенциальное число россиян, занятых в теневом секторе, в 6,5 млн человек, годом ранее — 9,6 млн.