 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Силуанов рассказал о плане обеления секторов экономики

Министр, в частности, заявил, что необходимо провести работу в сфере импорта беспошлинных товаров, расчетов в криптовалюте и самозанятости
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Предприниматели и представители бизнеса совместно с банками России обсудили план обеления секторов экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов. 

«Сегодня состоялась стратегическая сессия, в которой участвовали и предприниматели, и представители бизнеса, банки России по вопросу обеления экономики, снижения теневого сектора экономики, ну и, конечно, повышения доходов в бюджетную систему», — рассказал Силуанов.

Он подчеркнул, что в первую очередь дополнительную работу требуется провести в рамках ввоза беспошлинных товаров в Россию. По словам министра, есть «много белых мест», по которым товар ввозится без уплаты пошлины или налога на добавленную стоимость.

«Декларируются одни товары, под этим видом проводятся другие товары, есть над чем поработать», — отметил Силуанов.

Кроме того, добавил министр, существует «много серых зон» с точки зрения расчетов внутри России. Он обратил внимание на «большое направление работы» с крипторасчетами и криптовалютами.

«Мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка», — сказал он, отметив, что совместно с Росфинмониторингом и службами контроля Минфин может обеспечить и «навести порядок в этом секторе».

Силуанов рассказал о случаях, когда трудовые отношения подменяются самозанятостью. «Самозанятые имеют более низкие уровни налогообложения <...> и вступают в трудовые отношения для того, чтобы снизить уровень налогообложения», — объяснил он. По словам министра, многие предприниматели этим пользуются.

В связи с этим служба занятости, Минтруд и налоговая служба договорились провести контрольные мероприятия, уточнил Силуанов.

Силуанов не исключил повышения налога на роскошь в будущем
Экономика
Антон Силуанов

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что правительство готовит дополнительные меры по обелению экономики. Он отметил, что в текущих условиях задачи «поставлены гораздо более остро».

Решетников тогда назвал в числе ключевых урегулирование вопросов, связанных с таможенным администрированием, отметив, что «много ввоза идет с непонятными декларациями и сертификатами», вопросы занятости и «мимикрии трудовых отношений под гражданско-правовые договоры», выработку налоговой политики.

В ноябре 2024 года Минтруд оценивал потенциальное число россиян, занятых в теневом секторе, в 6,5 млн человек, годом ранее — 9,6 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Антон Силуанов экономика России план финансы
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
Силуанов не исключил повышения налога на роскошь в будущем
Экономика
МВФ спрогнозировал, когда глобальный госдолг превысит мировую экономику
Экономика
Силуанов оценил влияние повышения НДС на рост инфляции
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 17:55
Крупные держатели перевели биткоины на миллиарды долларов в акции ETF Крипто, 19:44
Кассация отклонила требования ВТБ к основателям «Трансаэро» Бизнес, 19:42
В Польше арестовали украинца по обвинению в шпионаже в пользу России Политика, 19:33
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 19:30
Мельникова вышла в финал многоборья на первом ЧМ после отстранения Спорт, 19:29
Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монте-Карло Общество, 19:26
Bloomberg узнал о плане ЕС и Киева из 12 пунктов по прекращению конфликта Политика, 19:25
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 19:21
АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с нового года Экономика, 19:16
Силуанов рассказал о плане обеления секторов экономики Экономика, 19:07
Маша Белик — о кутюре в России и отказах селебрити-стилистам Стиль, 19:05
Президент Финляндии назвал условие, при котором с России снимут санкции Политика, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00