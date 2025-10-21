SCMP: Китай увеличил импорт нефти из России в сентябре, несмотря на давление США

SCMP узнала о росте импорта российской нефти в Китай вопреки давлению США

Россия в сентябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, увеличив экспорт на 4,3% до 8,29 млн т, сообщает SCMP.

Россия сохранила статус крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай в сентябре, несмотря на усиливающееся давление со стороны Вашингтона на страны, закупающие российские энергоносители, пишет South China Morning Post (SCMP).

По данным китайской таможни, объем импорта из России вырос на 4,3% по сравнению с августом — до 8,29 млн тонн, что составило 17,5% общего ввоза нефти в страну.

«Увеличение закупок российской нефти может быть актом неповиновения со стороны Китая перед дальнейшими переговорами с США», — сказал старший экономист Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь.

Однако, несмотря на месячный рост, китайский импорт российской нефти в годовом исчислении уменьшился по объему на 4,3%. Ранее ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР писал, что объем закупок Китаем российской нефти в январе—сентябре уменьшился на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 74,04 млн т.. В стоимостном выражении объем импорта сократился на 21%, до $37,55 млрд.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен убедить Китай отказаться от импорта российской нефти по примеру Индии, подчеркнув, что в противном случае Пекин может столкнуться с усилением тарифного давления.

В Пекине ответили, что сотрудничество с Россией является «нормальным и законным». Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал американские действия «односторонним запугиванием и экономическим принуждением», подрывающим глобальные цепочки поставок.