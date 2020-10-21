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Форум «Открытые инновации» ,  
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Декан экономфака МГУ описал третий «брак» между обществом и государством

Новый «брак» между обществом и государством в России заключен в форме «социально-авторитарного контракта», считает экономист Александр Аузан. Этот контракт, по его словам, можно описать как «социал-демократию без демократии»
Александр Аузан
Александр Аузан (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В России после голосования о поправках в Конституцию можно говорить о возникновении «социально-авторитарного контракта» между государством и обществом. Об этом в интервью телеканалу РБК в рамках форума «Открытые инновации» рассказал декан экономического факультета Московского государственного университета Александр Аузан.

Прошедшее летом голосование по Конституции «примечательно тем, что в Конституции зашито очень много социальных обязательств и смягчены требования к сменяемости власти», — отметил Аузан. «То, что возникает в России, — это социально-авторитарный контракт, социал-демократия без демократии», — сказал экономист.

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«Свадебным подарком» к новому «браку» между государством и обществом, по словам Аузана, стало решение о повышении НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. в год с 13 до 15% и направление дополнительного дохода на борьбу с орфанными заболеваниями. «Я думаю, дальше пойдет новый закон о прожиточном минимуме и движение в сторону прогрессивной шкалы налогообложения. 15-процентный налог — это первый взнос в новый брак с теми, кому обещают более справедливое распределение и повышение благосостояния», — добавил экономист.

Говоря о рисках усиления госкапитализма, в частности в условиях пандемии, Аузан отметил, что госкапитализм — это «нормальная реакция на сильные кризисы», однако «вопрос не в том, забирает ли государство какие-то права и рычаги, вопрос в том, отдает ли потом». Ситуация в России выделяется тем, что российский госкапитализм — это «устойчивая конструкция по крайней мере с 2014 года». Госкапитализм близок к предельным уровням, вопрос в том, может ли он перерасти в китайскую тоталитарную модель, отметил Аузан. Вероятность этого небольшая, считает экономист, об этом, по его словам, в частности свидетельствует то, что большинство россиян не готовы отдавать свои персональные данные государству без своего согласия.

Аузан напомнил, что в свое время британский экономист Джон Мейнард Кейнс сформулировал «невозможную трилемму — нельзя одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность». Сейчас в мире те представления о свободе, которые преобладали раньше, уходят и «поднимаются темы эффективности в смысле безопасности и справедливости», считает Аузан.

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