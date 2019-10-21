Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских

Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских

Американские компании лидируют по прямым иностранным инвестициям в Россию в 2018 году, показало исследование EY. Доля китайских компаний за 11 лет составила всего 3% общего объема инвестиций

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты поступившего в РБК опроса EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), в котором участвуют главы крупнейших международных корпораций.

Каждая компания из США в среднем вложила в России около $224 млн;

Европейский бизнес — чуть более $90 млн;

Компании из Азии — около $40 млн.

Авторы исследования сравнили страны по средней сумме российских инвестиций на компанию, поскольку только 74 из 95 участников опроса согласились раскрыть объемы вложений, пояснили РБК в EY.

США также лидируют по количеству инвестиционных проектов в России — 16% от общего объема. За 2018 год американцы нарастили число проектов в России почти на 74% — с 19 до 33, выяснил ранее EY.