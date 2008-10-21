Российский рынок: ожидание вливаний поддержало рост

Открытие торгов во вторник, 21 октября, происходило на умеренно позитивном внешнем фоне

Открытие торгов во вторник, 21 октября, происходило на умеренно позитивном внешнем фоне. Накануне биржи в США закрылись уверенным ростом, нефть также подорожала. На этом фоне позитивно прошли торги в Азии. Тем не менее, снижающиеся фьючерсы на индексы США не позволили отечественному рынку акций продемонстрировать более существенный рост на закрытие.



Акции нефтяных компании пользовались спросом. Из них выделялись позитивной динамикой бумаги "Газпрома". Вызвано это было прежде всего тем что Иран, Катар и Россия согласовали условия создания "газовой ОПЕК" - нового инструмента повышения цен на газ и, как следствие, увеличения капитализации "Газпрома". На рынках США и Европы наблюдалось снижение индексов, однако отечественный рынок воспринимал это нейтрально. Игроки в ожидании прихода госсредств на рынок не активно продавали акции.



ВЭБ же полагает, что инвестиции на российском фондовом рынке из средств Фонда национального благосостояния начнутся на текущей неделе. "Все нормативные и технические документы близки к завершению. Думаю, на этой неделе наверняка получим средства из ФНБ для инвестиций на российском фондовом рынке. Это делается для диверсификации вложений средств ФНБ. На этой неделе эти инвестиции могут начаться", - сказал глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.



По итогам торговой сессии 21 октября индекс ММВБ вырос на 4,16% - до 652,51 пункта, классический индекс РТС - на 2,39% - до 717,18 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 21,20 млрд руб., на классическом рынке РТС - 14,14 млн долл.



Несмотря на приготовления ОПЕК к проведению внеочередного совещания министров нефти 24 октября, на котором будет рассмотрен вопрос о сокращении поставок на мировой рынок, цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent во вторник начали снижаться. Пониженные котировки отражают опасения участников рынка по поводу того, что меры, которые собирается предпринять ОПЕК, могут оказаться недостаточными для быстрого исправления создавшейся ситуации, и спрос на энергоносители после сокращения поставок нефти еще достаточно продолжительное время будет оставаться низким. Отрицательная динамика была также обусловлена техническими продажами нефтяных фьючерсов. Напомним, что за два предыдущих торговых дня цены на нефть выросли почти на 6%, что технически затрудняет дальнейшие покупки нефтяных контрактов.



Нефтегазовый сектор демонстрировал рост. Бумаги "Газпром нефти" по итогам торгов подорожали на 48,43%, "Роснефти" - на 0,38%, НОВАТЭКа - на 8,82%, "Сургутнефтегаза" - на 2,85%.



ЛУКОЙЛ сообщил о пересмотре планов по добыче нефти в 2008г. и ожидает добыть 95,5 млн тонн, что на 1,14% меньше, чем в 2007г., когда добыча составила 96,6 млн тонн. Напомним, в сентябре 2008г. президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявлял, что компания рассчитывает увеличить добычу нефти в 2008г. на 1-1,5%. Это новость не слишком разочаровала инвесторов, и акции ЛУКОЙЛа подорожали на 5,76%.



Во вторник вышла информация о том, что "Транснефть" намерена увеличить сумму займа на строительства нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) на 63,811 млрд руб. Таким образом, общий размер указанного займа с учетом увеличения составит не более 263,811 млрд руб. Привилегированные акции "Транснефти" выглядели хуже рынка, подорожав лишь на 0,57%.



На фоне о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном дорожали акции "Татнефти". По итогам торгов бумаги компании выросли в цене на 10,36%.



Бумаги газового монополиста "Газпром" подорожали на 7,96%.



Акции банков продемонстрировали умеренный рост. Бумаги банка ВТБ подорожали на 1,86%, Сбербанка - на 0,57%.



Позитивная динамика наблюдалась в металлургическом секторе. Бумаги ГМК "Норильский никель" подорожали на 2,69% на фоне информации о том, что в ноябре компании предстоит погашение кредита в размере 400 млн долл. Компания готова к предстоящим выплатам.



ММК сообщил о том, что чистая прибыль за 9 месяцев 2008г. по РСБУ выросла на 29% - до 41 млрд 765 млн руб. по сравнению с 32 млрд 333 млн руб., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка ММК за 9 месяцев 2008г. увеличилась на 39% и составила 198 млрд 279 млн руб., операционная прибыль - на 38% - до 55 млрд 881 млн руб. Рынок воспринял опубликованные данные позитивно. Акции ММК выросли по итогам сессии на 9,41%. Отчетность послужила катализатором роста всего сектора. Так, акции "Северстали" подорожали на 9,97%, НЛМК - на 9,45%.



Российский рынок завершил вторую сессию подряд ростом. Участники отечественного рынка давно не видели такой стабильности. Однако снижение цен на нефть начнет давить на котировки акций нефтегазового сектора, и вероятно без вмешательства ВЭБа в среду, 22 октября, рынок не сможет продолжить рост. Тем не менее, рынок начинает приходить в себя после обвального снижения последних трех месяцев. Во многом этому способствует рост на американских и европейских биржах, а также восстановление цен на нефтяные фьючерсы.



Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:



ЛУКОЙЛ: покупать

Сургутнефтегаз: накапливать

Газпром: покупать

Сбербанк России: покупать

Норильский никель: накапливать

МТС: покупать

НК Роснефть: накапливать

Банк ВТБ: покупать



Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".



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