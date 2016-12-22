СМИ узнали о возможной заморозке отчислений застройщиков в Фонд дольщиков

Застройщики добиваются заморозки обязательных отчислений в Фонд дольщиков на уровне нынешних 1,2%, узнал «Коммерсантъ». В Минстрое допускают отказ от повышения отчислений, заявив, что вопрос находится в дополнительной проработке

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Федеральные чиновники обсуждают возможность не повышать обязательные отчисления застройщиков в Фонд дольщиков с нынешних 1,2 % до 3% (цифра, которая на данный момент обсуждается в правительстве). Об этом пишет в пятницу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из девелоперов и двух чиновников.

Изначально сообщалось, что власти хотят увеличить ставку с нынешних 1,2% до 3% с 1 октября, а с 1 января 2019 года — до 6%.



По информации собеседников газеты, консультации прошли в середине этой недели, и чиновники склонны пропустить первый этап повышения отчислений, который был намечен на 1 октября. Вернуться к данному вопросу предлагается в начале 2019 года.

Противники повышения отчислений указывали на то, что очередной скачок курсов валют создает риски повышения ставок по ипотеке, с привлечением которой происходит до 70% всех продаж на первичном рынке жилья. Их оппоненты настаивали, что заморозка ставок вынудит власти и дальше направлять на достройку объектов для дольщиков средства из федерального бюджета, как в случае с Urban Group, пересказал суть дискуссий собеседник газеты.

В июле министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев говорил о нехватке средств Фонда дольщиков для окончания строительства недостроенных домов компании Urban Group. Он отмечал, что застройщики перечислили всего 1,6 млрд руб. Этих денег, по словам Якушева, недостаточно и необходимо привлекать бюджетные деньги.

Комментариев в Минфине изданию получить не удалось. В пресс-службе вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко газете сообщили, что окончательного решения по размеру ставки отчислений в фонд пока нет. В Минстрое заявили, что вопрос повышения ставки отчислений в фонд находится в дополнительной проработке. В Фонде дольщиков от комментариев воздержались.