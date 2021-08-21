Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые с мая

На нефтяные котировки влияют рост заболевших COVID-19 в мире и связанные с ним опасения, что спрос на топливо падет. Также негативно сказывается укрепление доллара и перспективы скорого сворачивания стимулирующих мер в экономике

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже $65 за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 0:03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 2,23%, до $64,97 за баррель.

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Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI теряют 2,58% и торгуются около уровня $61,86 за баррель.

Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитала» Елена Кожухова поясняла, что на ситуации отрицательно сказываются укрепление доллара к основным валютам и перспективы скорого сворачивания стимулирующих мер в развитых экономиках. Свою роль сыграло и то, что Федеральная резервная система США сообщила о планах сократить покупки активов в течение ближайших месяцев, что негативно для сырьевого рынка.