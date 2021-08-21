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Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые с мая

На нефтяные котировки влияют рост заболевших COVID-19 в мире и связанные с ним опасения, что спрос на топливо падет. Также негативно сказывается укрепление доллара и перспективы скорого сворачивания стимулирующих мер в экономике
BRENT BRENT $65,88 -0,17%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,260 +0,08% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже $65 за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 0:03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 2,23%, до $64,97 за баррель.

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Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI теряют 2,58% и торгуются около уровня $61,86 за баррель.

Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитала» Елена Кожухова поясняла, что на ситуации отрицательно сказываются укрепление доллара к основным валютам и перспективы скорого сворачивания стимулирующих мер в развитых экономиках. Свою роль сыграло и то, что Федеральная резервная система США сообщила о планах сократить покупки активов в течение ближайших месяцев, что негативно для сырьевого рынка.

Минэнерго США также ранее заявило, что запасы бензина в стране выросли почти на 700 тыс. баррелей, а нефтедобыча в США за неделю увеличилась с 10,3 млн до 10,4 млн баррелей. Это усилило опасения инвесторов по поводу замедления спроса на топливо.

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Как пишет Reuters, нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом в странах, являющихся ее основными потребителями. Из-за распространения инфекции власти ограничивают транспортные поездки, в связи с чем спрос на топливо падает.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 207,7 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 210 млн человек. Среди лидеров по числу заболевших США (более 37 млн), Индия (более 32 млн) и Бразилия (более 20 млн).

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Источник: JHU
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Автор
Анна Громова Анна Громова
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