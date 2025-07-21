SCMP оценила потенциал нового аэропорта Китая для торговли с Россией
Строительство нового аэропорта в китайском городе Хэган будет способствовать развитию торговли Китая с Россией, считают опрошенные газетой South China Morning Post (SCMP) эксперты. Открытие воздушной гавани запланировано на 2027 год.
О планах строительства аэропорта Луобэй в Хэгане, который расположен вблизи северо-восточной границы Китая с Россией, власти объявили в своем официальном аккаунте в WeChat ранее в июле. Инвестиции в строительство правительство оценило в 1,2 млрд юаней (более $167 млн), пишет газета.
По данным SCMP, авиагавань сможет принимать 450 тыс. пассажиров и 1600 т грузов в год. Помимо этого, планируется создать взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 тыс. м и терминал площадью 5 тыс. кв. м.
«Строительство аэропорта — это только начало. Сможет ли он привлечь достаточное количество пассажиров и грузов для стабильной работы — другой вопрос, особенно учитывая ухудшающиеся экономические показатели Хэгана. Близость Хэгана к России дает ему шанс стать региональным логистическим узлом, если торговля продолжит расширяться», — прокомментировал преподаватель Университета Ханг Сенг в Гонконге Дэвид Вонг.
Торговый оборот Китая с Россией в 2024 году вырос на 1,9%, до рекордных $244,8 млрд. При этом российские поставки в КНР увеличились на 1%, до $129,3 млрд, после роста на 18,6% за 2023 год. В прошлом году Китай значительно нарастил ввоз из России руд и концентратов, включая медный концентрат, поставки которого выросли на 37% в натуральном выражении (до 413 тыс. т), еще сильнее в стоимостном — на 71% (до $1,47 млрд).
Как отметил Вонг, строительство аэропорта в Хэгане символизирует, что многие малые города пытаются добиться прорыва за счет развития инфраструктуры. По его словам, новый аэропорт может быть полезным для Китая, поскольку территории с недостаточным воздушным сообщением сталкиваются с огромными трудностями в попытках догнать более развитые регионы.
Однако жизнеспособность аэропорта остается под вопросом, поскольку многие малые и средние аэропорты по всему Китаю сталкиваются со значительными убытками, отмечает SCMP. По данным Управления гражданской авиации Китая, только в 2024 году убытки сектора превысили 13 млрд юаней ($1,8 млрд).
Эта инициатива является частью более масштабных усилий властей по возрождению экономики Хэгана после многих лет стагнации, спада в промышленности и сокращения населения, указывает газета. Согласно официальным данным, численность населения Хэгана за 15 лет сократилась с примерно 1,1 млн человек до 850 тыс. человек, а его ВВП снизился с 40,92 млрд юаней ($5,7 млрд) в 2022 году до 38,02 млрд юаней в 2024 году ($5,2 млрд).
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