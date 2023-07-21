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Власти Запорожья решили наказывать операторов за завышение цен на бензин

Власти Запорожской области начнут наказывать операторов за завышение цен на бензин
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Военная операция на Украине
Власти Запорожской области будут наказывать операторов за необоснованное завышение цен, заявил зампред правительства региона по экономике Козенко. Цены на бензин на АЗС растут в России под влиянием рекордных биржевых цен
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Топливных операторов Запорожской области будут наказывать за необоснованное завышение цен на розничную продажу бензина, заявил зампредседателя правительства региона по экономике Андрей Козенко. «РИА Новости» опубликовало видео с его заявлением.

Он рассказал, что побывал на заправочных станциях, обратил внимание на «недопустимое» завышение цен и предупредил о последствиях нарушений.

«Мы будем отменять временную администрацию, будем составлять админпротоколы на нарушителей. Недопустимо, чтобы цена на топливо была выше, чем утверждена предельная розничная цена у нас в Запорожской области», — сказал Козенко, пообещав, что власти региона будут «жестко следить» за этим.

На видео также показали цены на бензин на одной из заправок. Так, дизельное топливо на ней стоило 61 руб. за литр, Аи-92 — 51,5 руб. за литр, а Аи-95 — 55,9 руб.

Запорожская область наряду с Херсонской, а также ДНР и ЛНР вошла в состав России по итогам референдумов осенью прошлого года. Часть территории региона остается под контролем Киева, в частности город Запорожье.

Стоимость бензина на АЗС растет под влиянием повышения биржевых цен на топливо (например, стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже превышает порог 63 тыс. руб. за тонну, 20 июля цена поднялась на 2,03%).

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Так, средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 июля 2023 года выросли на 27 коп. — до 52,76 руб. за литр, подсчитал ранее Росстат. Согласно данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 24 коп. и составили 48,88 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 27 коп., до 53,36 руб. за литр, стоимость Аи-98 выросла на 42 коп. и составила 63,8 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 3 коп., до 58,45 руб.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что биржевые цены на бензин стабилизируются, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут из периода ремонта. Он добавил, что это позволит увеличить объемы реализации топлива на бирже.

Кроме того, по словам Новака, правительство прорабатывает меры стабилизации биржевых цен. «У нас есть определенные предложения. <...> Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения, мы их озвучим», — рассказал он журналистам 21 июля.

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бензин Запорожская область наказание АЗС
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