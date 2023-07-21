Отношение внешнего долга России к ВВП обновило минимум

«РИА Новости»: уровень внешнего долга России по отношению к ВВП снизился до 15,45%

Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам 2022 года опустился до минимума с 1993 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

В мае 2023 года, по расчетам агентства, отношение госдолга к ВВП за 2022 год составляло 16,6%. В июне показатель продолжил снижаться, и по итогам первого квартала 2023-го он опустился до 15,45%.

В начале марта глава Минфина Антон Силуанов приводил иные данные: «Мы проводили ответственную бюджетную политику. <...> Это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП».

По оценке Росстата, объем ВВП России за 2022 год составил в текущих ценах 153 трлн 435,2 млрд руб. Центробанк оценил внешний долг страны по состоянию на 1 июля в $347,7 млрд, по сравнению с январем показатель снизился на $33 млрд.

Самый высокий показатель внешнего долга России был зафиксирован в июле 2014 года — более $732 млрд, после чего он начал постепенно снижаться.

В октябре прошлого года показатели по внешнему долгу сравнялись с данными за 2007 год ($313–355 млрд). В январе ЦБ сообщил, что внешний долг в четвертом квартале уменьшился до $381,4 млрд и в 2022 году стал меньше на $100,4 млрд.