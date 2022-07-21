«Ведомости» узнали возможные сроки возврата Минфина на рынок госдолга

Минфин может возобновить заимствования в третьем квартале, сообщает источник газеты. Однако до этого должны быть одобрены бюджетные проектировки

Минфин может возобновить выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в третьем квартале, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству. Еще один источник газеты, также близкий к кабмину, сообщил, что министерство готовится вернуться на долговой рынок в ближайшие месяцы. Он уточнил, что это произойдет не позднее октября.

Оба собеседника издания подчеркивают, что размещение ОФЗ возможно только после того, как будут одобрены бюджетные проектировки. Ожидается, что правительство согласует их до конца сентября. «Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом — размещения», — прокомментировал один из источников газеты.

По данным «Ведомостей», на первом этапе Минфин будет тестировать рынок и конкретные суммы заимствований пока не определены. Один из собеседников уточнил, что ведомство будет проводить «постепенное возвращение на рынок», а выход на нормальные объемы заимствований планируется на 2023 год. По его словам, инвесторам требуется время на адаптацию своей политики к возобновлению размещения гособлигаций.

Представитель Минфина подтвердил, что министерство не исключает выхода на внутренний рынок в этом году, однако предметное обсуждение возможно после утверждения новых параметров бюджетного правила, а также с учетом рыночной ситуации.

Представитель Счетной палаты допустил, что риски при возобновлении выпуска госдолга будут минимальными, если сохранится текущая динамика, включая курс на снижение ключевой ставки, и не появятся новые негативные факторы.

Последний аукцион состоялся 9 февраля, после этого два следующих, запланированных на 16 и 22 февраля, были отменены. Весной Минфин сообщил, что не планирует выходить на рынок госдолга в этом году. «Нам сейчас нет необходимости занимать на рынках. Мы изменили бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и ненефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств — как внутренних, так и внешних. Мы в этом году не планируем выход на внутренний рынок или внешние рынки. Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической», — пояснял министр финансов Антон Силуанов.

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Однако в середине июня Силуанов не исключил, что его ведомство может вернуться к заимствованиям до конца года. Однако прежде нужно определиться с конструкцией бюджетной политики и новыми параметрами бюджетного правила, уточнял он.