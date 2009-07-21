Б.Бернанке: В экономике США налицо "значительные улучшения"

Финансовые условия в США остаются тяжелыми, однако в последние месяцы наметились "значительные улучшения". Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке, выступая с докладом по итогам минувшего полугодия перед Комитетом по банковским и финансовым услугам конгресса США.

В ходе выступления глава ФРС отметил, что в настоящее время рынки в стране функционируют более стабильно в связи с ростом ликвидности. Благоприятное влияние на финансовую систему, по его словам, оказывает и то, что банкам удалось привлечь объемный новый капитал.

При этом Б.Бернанке напомнил о недавнем проведении стресс-тестов финансовых компаний, результаты которых оказались довольно благоприятными. В результате доверие инвесторов к банковской системе США существенно возросло. По словам Б.Бернанке, улучшение условий на финансовых рынках сопровождалось также улучшением экономических перспектив. В частности, несмотря на то, что объем экспорта из США снизился вследствие вызванного рецессией резкого падения спроса, эта тенденция уже идет на спад, поскольку многие торговые партнеры США также видят признаки стабилизации экономики страны.

В связи с этим глава ФРС заявил, что основной задачей монетарной политики в условиях экономического спада остается поддержка экономики страны. При этом меры по ее восстановлению рассчитаны на продолжительный период времени. Между тем Б.Бернаке отметил, что данные меры не должны негативно отразиться на доверии потребителей. "Необходимо уверить людей и рынки, что меры, которые мы предпринимаем в ответ на финансовый кризис и рецессию, не приведут к росту инфляции в будущем", - сказал он.

Однако глава ФРС отметил и некоторые негативные моменты. Так, несмотря на все позитивные признаки, уровень безработицы в стране остается высоким и продолжает расти. Он заявил, что рост безработицы достигнет пика в конце 2009г. и будет оставаться на высоком уровне в ближайшие два года.

Б.Бернанке также сказал, что текущий финансовый кризис должен многому научить руководство страны. "Очевидный урок финансового кризиса состоит в том, что мы должны сделать нашу систему финансового контроля и регулирования более эффективной как в США, так и за рубежом", - полагает он. В связи с этим глава ФРС предложит провести "многостороннюю реформу", которая подразумевала бы целый ряд изменений в области финансового регулирования в США. В частности, он предлагает сконцентрировать силы на достижении стабильности финансовой системы в целом, а не на безопасности отдельных финансовых институтов.

При этом необходимо эффективное наблюдение над всеми финансовыми институтами, которые могут представлять риск для финансовой системы, считает Б.Бернанке. Предложенная Б.Бернанке реформа предполагает и улучшенную систему защиты от банкротства, которая позволила бы терпящим бедствие компаниям прекратить деятельность, не навредив финансовой системе и экономике страны в целом. Помимо прочего глава ФРС предложил улучшить защиту потребителей и инвесторов, находящихся в финансовых отношениях.

"Конгресс и американцы имеют право знать, каким образом Федеральная резервная система несет свою ответственность и как мы использует ресурсы, полученные от налогоплательщиков", - заключил Б.Бернанке.