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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Евтушенков ответил на призыв Орешкина к «шагу вверх»

Сюжет
ПМЭФ-2025
«Просто нужно каждый день напряженно работать» — такой рецепт экономического роста озвучил основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. Он комментировал слова Максима Орешкина об исчерпании модели роста в России
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Можно говорить о трансформации, можно говорить о прыжках вверх, вбок, как угодно, но прежде всего нужно работать. <...> Поэтому просто не нужно паниковать, просто нужно каждый день напряженно работать» — так основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков прокомментировал предложение заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина об исчерпании модели экономического роста в России и необходимости сделать «шаг вверх».

«Яркий пример для нас в этом плане китайцы. Они каждый день напряженно и очень много работали. И результат не замедлил дать о себе знать. Такая же ситуация была и у нас в 30-е годы и в 40-е, когда, несмотря на политические репрессии и прочее, прочее, все много и очень эффективно работали», — заявил Евтушенков в интервью телеканалу РБК.

Сегодня России нужно, чтобы экономика росла на «3–4–5%», сказал бизнесмен. По его словам, новые правила игры в экономике «потихонечку появляются». «К сожалению, самое инерционное, что существует, — это человеческое сознание. И пока эта инерционность не исчезнет, раскачивание идет очень медленными темпами. Потом, конечно, наступает период «как же я до этого раньше не додумался?». Самое ленивое существо, которое есть в организме человека, — это мозг. И он на 90% из жира», — резюмировал Евтушенков.

Максим Орешкин заявил накануне Петербургского международного экономического форума, что экономика России активно развивается в значительной степени благодаря тому, что «был активизирован спящий, незадействованный потенциал», прежде всего кадровый и производственный, но «эта модель роста себя исчерпала». По словам Орешкина, чтобы развитие продолжалось, экономика «должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».

В Китае неофициально распространена трудовая культура, сокращенно известная как 996. Она означает работу с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. «Если у нас есть вещи, которые мы любим, 996 — не проблема. Если вы не любите свою работу, каждая минута — это пытка», — написал в 2019 году основатель Alibaba Джек Ма. В 2025 году СМИ писали, что китайские компании под влиянием властей начали принимать меры против переработок допоздна.

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Элина Тихонова
Владимир Евтушенков АФК Система Максим Орешкин ПМЭФ
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