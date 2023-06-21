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Счетная палата нашла неиспользованные ₽490 млн на «Придумано в России»

Счетная палата назвала неэффективным план расходов на «Придумано в России»
Средства в размере почти 490 млн руб., выделенные на креативную инициативу, включающую архитектуру, моду и кино, в прошлом году использованы не были. К 2030 году проект «Придумано в России» должен приносить в бюджет 534 млрд руб.
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Счетная палата отчиталась о проверке исполнения бюджета в сфере культуры и образования в 2022 году, говорится в документах контрольного органа (есть у РБК).

Среди недостатков у исполнявшего бюджет на образование Минпросвещения Счетная палата назвала реализацию госпрограммы «Развитие образования», где целевой показатель по доступности дошкольного образования для детей полутора—трех лет не был достигнут. Из 207 результатов семь были выполнены с нарушением срока, а пять результатов, в том числе по созданию новых мест в школах в отдельных субъектах России, — не достигнуты. Аудиторы также отметили недостаточный уровень контроля министерства за субсидиями и нарушения в части управления и распоряжения федеральной собственностью.

В сфере культуры Счетная палата выявила неэффективное планирование 6 млрд руб. расходов, 486,9 млн руб. из которых были выделены на федеральный проект «Придумано в России». «Запланированные средства в рамках ФП «Придумано в России» в сумме 486,9 млн руб., а также выделенные из резервного фонда правительства Российской Федерации в сумме 509,5 млн руб. на содержание и эксплуатацию объектов музейных и культурно-образовательных комплексов в 2022 году использованы не были», — говорится в документе.

Средства для проекта «Придумано в России» были предусмотрены на субсидии регионам, которые должны были создать школы креативных индустрий, а также федеральным образовательным учреждениям на создание «творческих инкубаторов».

«Придумано в России» стал одной из 42 инициатив правительства, утвержденных в октябре 2021 года. Проект охватывает архитектуру, моду, дизайн, кино, изобразительное искусство. Предполагается, что к 2030 году креативный сектор будет приносить в бюджетную систему страны 534 млрд руб. налогов и страховых взносов, а экспорт такой продукции достигнет $24 млрд.

Счетная палата в ходе проверки исполнения бюджета в сфере культуры также обнаружила у профильного ведомства «системные недостатки» на протяжении ряда лет: Минкультуры не соблюдало требуемый объем закупок у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также не контролировало должным образом деятельность подведомственных организаций.

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При этом в ведомстве назвали высоким уровень исполнения расходов Минкультуры и Минпросвещения.

Счетная палата также зафиксировала достижение показателя отношения средней зарплаты работников учреждений Минкультуры к средней зарплате наемных работников на уровне 100%. Однако, как указал контрольный орган, основной вклад в это вносят федеральные учреждения культуры, а в муниципальных показатель так и не был достигнут. Такая дифференциация формирует риски оттока из муниципальных учреждений квалифицированных кадров, предупредило ведомство.

Счетная палата заявила, что за прошлый год показателя оплаты труда работников учреждений культуры с учетом 5% отклонения достигли в 80 субъектах России, а в пяти регионах он оказался на уровне от 77,4 до 94,5%. Среди причин, по которым не удалось достигнуть целей, контрольное ведомство назвало ограничительные меры по коронавирусу, санкции и рост зарплат работников организаций (по данным Минэкономразвития, с 6,9 до 11,6%).

РБК направил запрос в Минкультуры.

Эрмитаж и Большой театр

У Эрмитажа и Большого театра контрольное ведомство нашло отдельные нарушения и недостатки, которые были исправлены в ходе проверки.

Счетная палата установила, что Большой театр использовал субсидию, выделенную на госзадание, на цели, не связанные с его выполнением. Нарушение было допущено с оплатой расходов на аренду помещения и коммунальных услуг для неработающего филиала в Калининграде, 3,7 млн руб., потраченных из субсидий, уже возвращены в бюджет за счет внебюджетных средств.

У Эрмитажа контрольное ведомство выявило недостатки, которые в основном касались государственного задания. Так, Счетная палата обнаружила, что музей занизил плановые показатели по числу посетителей в стационарных условиях и через интернет.

Эрмитаж запланировал значение в 1 млн очных посетителей, а фактически музей посетили 2,8 млн, то есть план был выполнен на 281%. Однако, как показала проверка, музей установил плановое значение на 39,3% ниже, чем в исполнении на 2021 год.

По онлайн-посетителям Эрмитаж в 2022 году запланировал значение в 2,7 млн, фактический показатель оказался на 122% больше — 3,3 млн посетителей. Счетная палата считает, что при планировании показателей музей не учел динамику роста интереса и опыта пользования. Кроме того, как указал контрольный орган, для расчета фактических показателей посещаемости сайта Эрмитаж использовал «Яндекс.Метрику», которая учитывает роботов наравне с реальными людьми, что ведет к искажению показателей. Также музей неверно рассчитал фактическое значение показателя доли отреставрированных предметов.

«По итогам проверок с объектами проведены соответствующие совещания. Все нарушения, которые были выявлены, устранены в ходе контрольных мероприятий», — отмечается в отчете.

Счетная палата также оценила ход реконструкции Политехнического музея. Она установила, что «рост технической готовности объекта за 2022 год отсутствует». Дебиторская задолженность за год сократилась незначительно (на 887,6 млн руб. или 17%), выданный генподрядчику аванс не обеспечен полностью банковской гарантией, есть отставание от графика работ, пояснила Счетная палата. Кроме того, как отметило ведомство, данные о технической готовности музея, представленные Минкультуры (43%), не соответствует данным Минстроя по крупным проектам с госучастием (51,29%).

Политехнический музей реставрируют с 2013 года, изначально его планировали открыть в 2017 году, однако теперь открытие ожидается в 2025-м.

Ранее Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере высшего образования и науки. Контрольное ведомство установило, что Минобрнауки не смогло обеспечить показатели по уровню оплаты труда преподавателей и научных сотрудников (в 200% от средней по региону зарплаты) в 42 головных вузах и 45 филиалах в регионах.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
Евгения Стогова
Счетная палата культура образование Эрмитаж Большой театр Минкультуры Минпросвещения мода кино
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