МВД оценило число недостающих России айтишников из-за отъезда за рубеж

По словам заместителя главы ведомства Игоря Зубова, России не хватает примерно 170 тыс. IT-специалистов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Массовый отъезд IT-специалистов за рубеж привел к тому, что России не хватает около 170 тыс. сотрудников такого профиля. Об этом заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике статс-секретарь — заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.

«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тыс., а в целом в отрасли занят один миллион человек», — отметил замминистра (трансляция заседания велась на странице Совфеда в сети «ВКонтакте»).

Говоря о принятом в середине июня Госдумой и обсуждающемся теперь в Совфеде законе об упрощенном порядке предоставления видов на жительство в России иностранным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей, Зубов попросил закон поддержать.

В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко предупреждал, что после начала специальной военной операции на Украине Россию покинули 50–70 тыс. айтишников, а во «вторую волну» могут уехать еще 70–100 тыс. Однако уже в конце мая глава Правительства России Михаил Мишустин заявил, что подавляющее большинство, около 85%, ранее уехавших уже вернулись обратно.

На прошлой неделе в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы развития информационных технологий, в интервью РБК сравнил сообщения об исходе из России IT-специалистов с «вбросом». В то же время замглавы правительства признал, что дефицит айтишников в условиях санкционного давления на Россию обострится, так как многое из того, что ранее получалось из-за границы, придется теперь создавать самостоятельно.

«Вопрос кадров крайне чувствительный, мы давно осознавали этот дефицит, он оценивался почти в миллион специалистов. И, конечно, есть ряд инструментов, которые позволяют этот дефицит в нормальных условиях преодолевать», — сказал Чернышенко, подчеркнув, что в новых условиях IT-отрасль превращается в «гигантский рынок», который будет привлекать специалистов не только из самой России, но и из других стран.