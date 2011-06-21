Российский рынок: ММВБ дрейфует в диапазоне 1635-1640 пунктов

Во вторник, 21 июня, торги на российском фондовом рынке проходили размеренно и неторопливо.

Во вторник, 21 июня, торги на российском фондовом рынке проходили размеренно и неторопливо, на протяжении практически всей сессии преобладало боковое движение в узком диапазоне 1635-1640 пунктов по индексу ММВБ. Дневной прирост появился в основном благодаря утреннему гэпу вверх и покупкам в первый час сессии. Утренний оптимизм основывался на подросших было до 113 долл./барр. ценах на нефть, но этот подъем был нивелирован в течение дня. Кроме того, накануне неплохо поднялись американские индексы, а во вторник продолжился рост фьючерсов на них. Однако пока нельзя сказать насколько устойчив этот подъем, поскольку инвесторы явно готовятся услышать 22 июня какой-либо позитив от ФРС в отношении дальнейшего монетарного курса США, а этого может и не произойти. На этом фоне проявленное российскими игроками хладнокровие и нежелание опережать события выглядело очень оправданным.



По итогам торговой сессии 21 июня индекс ММВБ повысился на 0,57% - до 1635,38 пункта, индекс РТС - на 0,76% и достиг отметки 1872,45 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 32,17 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 177 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 10,3 млрд руб.



Среди ликвидных секторов экономики наиболее позитивно смотрелся во вторник нефтегазовый. Однако спрос здесь был неоднородным, инвесторы обошли вниманием "Роснефть" (-0,78%), ЛУКОЙЛ (+0,26%), "Газпром нефть" (+0,13%) и "Сургутнефтегаз" (-0,09%). Обогнать индексы смог "Газпром" с приростом на 1,06%. Накануне котировки концерна завершили торги ниже психологически важного уровня в 200 руб./акция, и игроки сочли, что это дешево. И действительно, за последний месяц котировки уже трижды уходили ниже этого уровня, но каждый раз возвращались, причем отскакивая вверх все выше и выше. А во вторник еще и корпоративный новостной фон оказался подходящим для покупок: "Газпром" сообщил о превышении на 100 млн куб. плана ежесуточной добычи газа, а также о намерении открыть месторождение на Западной Камчатке.



Самый внушительный среди ликвидных эмитентов рост капитализации продемонстрировала 21 июня "Татнефть". Котировки компании подскочили на 3,04% благодаря сильному отчету по US GAAP за I квартал 2011г.: при росте выручки на 25% прибыль НК практически удвоилась, что было оптимистично воспринято акционерами.



Во втором эшелоне бодро держался "Уралкалий" (+1,4%), ему удалось обойти индекс ММВБ почти в два раза. Здесь благотворное влияние на капитализацию компании оказалось сообщение, что глобальные депозитарные расписки (GDR) объединенного ОАО "Уралкалий" допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE).



Неоднородно распределились деньги инвесторов в банковской отрасли. Здесь росли в цене "голубые фишки" ВТБ (+1,21%) и Сбербанк (+1,28%). Как и в случае с "Газпромом", игроки начинают подбирать бумаги Сбербанка, как только те уходят ниже уровня 95 руб./акция (что произошло накануне), а распродают около отметки 99 руб./акция. С учетом того, что во вторник торги закрылись около отметки 96 руб./акция, краткосрочный потенциал роста еще имеется. На спекулятивную природу покупок указывает и полное отсутствие интереса ко второму эшелону отрасли: Росбанк подешевел на 0,28%, "Возрождение" - на 2,62%, а Банк Москвы - на 0,99%.



По итогам дня ситуация на российском фондовом рынке не изменилась, хотя индекс ММВБ и сумел вырасти впервые за семь торговых сессий. Колебания ММВБ полностью уложились в размах предыдущей сессии, то есть налицо снижение волатильности. Объем торгов на текущей неделе также очень низкий: игроки явно выжидают. Тактика вполне оправданная, особенно с учетом того, что шансы на бурный рост в ближайшие недели очень невелики.



Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:



Банк ВТБ: держать

Газпром: накапливать

ЛУКОЙЛ: накапливать

МТС: покупать

Норильский никель: держать

НК Роснефть: покупать

Сбербанк России: покупать

Сургутнефтегаз: накапливать





Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций"



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