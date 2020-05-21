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Трутнев заявил о сохранении планов создания «Росшельфа»

Власти не отказываются от идеи создать госкорпорацию, но ситуация на рынке изменилась и нельзя не брать это в расчет, заявил Трутнев. По его словам, работа продолжится, но «Росшельф» появится тогда, когда будут готовы инвесторы
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти не намерены отказываться от планов создать для освоения шельфов Арктики и Дальнего Востока новую госкорпорацию «Росшельф», заявил вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.

О том, что Минвостокразвития предложило отказаться от идеи создания этой госкорпорации ранее стало известно из направленного Трутневу от главы ведомства Александра Козлова письма, копия которого есть в распоряжении РБК (подлинность документа подтвердил источник в правительстве). Однако вице-премьер заверил, что эта работа будет продолжаться, но сама госкорпорация появится, когда будут готовы инвесторы.

«Никто от идеи отказываться не собирается, но ситуация на рынке изменилась, и закрывать на это глаза нельзя», — сказал вице-премьер. Он пояснил, что сейчас инвестиционная активность на рынках упала. «Поэтому я дал поручение, что всю законодательную структуру мы будем разворачивать, но создавать госкорпорацию будем только тогда, когда будет инвестор», — пояснил Трутнев.

Законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» Минвостокразвития разработало в конце 2019 года, в нем предусматривалось, что к участию в проектах на шельфе будут допущены частные инвесторы, при условии, что они войдут в консорциум с «Росшельфом». По действующему законодательству на шельфе могут работать только «Роснефть» и «Газпром».

Минвостокразвития отказалось создавать госкорпорацию «Росшельф»
Экономика
<p>Шельф Охотского моря</p>

Об отказе Минвостокразвития создавать госкорпорацию «Росшельф» стало известно 21 мая. «Учитывая изменение ситуации на мировых рынках и сокращение доходов федерального бюджета, считаю создание госкорпорации преждевременным», — говорилось в письме, направленном от Козлова Трутневу.

Вместо «Росшельфа» Козлов предложил передать полномочия оператора проектов на шельфе Фонду развития Дальнего Востока и Арктики, а наблюдательные функции — правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В случае если к реализации проекта будут привлечены частные инвесторы, Минвостокразвития предложило создать «отдельную госкомпанию, которая будет представлять интересы» России в каждом проекте.

Авторы: Владислав Гордеев, Виктория Полякова
Теги: Юрий Трутнев, бурение на шельфе, добыча нефти
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Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
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