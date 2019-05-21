Белоруссия сняла запрет на экспорт нефтепродуктов из-за «грязной нефти»

По словам главы«Белнефтехима», экспорт нефтепродуктов в настоящее время идет в автоматическом режиме без каких-либо ограничений. Он также рассчитывает, что к августу системы Белоруссии должны быть очищены от грязной нефти

Андрей Рыбаков (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белоруссия сняла вводившиеся в связи с поступлением некачественной нефти из России ограничения по экспорту своих нефтепродуктов. Об этом заявил председатель белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БелТА.

«Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме, — сказал он. — Регулировку экспорта в ручном режиме «Белнефтехим» сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений».

В настоящее время внутренний рынок полностью обеспечен качественным топливом, добавил Рыбаков.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Рыбаков заявил, что на территории Белоруссии не должно остаться грязной нефти из России к августу, тогда же появится возможность в полном объеме обеспечить транзит.

«Срок реализации всей «дорожной карты» — до конца июля текущего года. Это максимальный предельный срок», — отметил он (цитата по БелТА).