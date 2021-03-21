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Экс-министр США упрекнул власти в худшей за 40 лет экономической политике

По мнению экс-министра финансов США, худшая за последние 40 лет экономическая политика США по большей части является результатом «непримиримости левых демократов и совершенно безответственным поведением всех республиканцев»
Лоуренс Саммерс
Лоуренс Саммерс (Фото: Susan Walsh / AP)

В США проводится самая безответственная за последние 40 лет макроэкономическая политика, заявил в программе Bloomberg Wall Street Week бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.

«То, что было зажжено, теперь разгорается», — заявил он, критикуя последние меры властей по стимулированию экономики.

Из-за них давление избытка спроса на цену усилится одновременно с агрессивным смягчением фискальной политики, в то время как Федеральная резервная система решила проводить «свободную» денежно-кредитную политику, заявил экс-министр.

«Это самая безответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет», — сказал Саммерс. По мнению министра, она по большей части является результатом «непримиримости левых демократов и совершенно безответственным поведением всей Республиканской партии».

По словам Саммерса, при такой экономической политике есть риск роста инфляции. В то же время нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман опроверг возможность такого варианта развития событий. По его словам, при худшем сценарии принятые властями меры могут привести лишь ко временному скачку потребительских цен, как это было в начале Корейской войны.

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В 2020 году ВВП США упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны, сообщило бюро экономического анализа Министерства торговли США. По данным ведомства, годовое падение экономики произошло впервые со времени финансового кризиса 2008 года — тогда ВВП сократился на 2,5%. Вместе с тем, как сообщили в бюро, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%. В первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором — на рекордные 31,4%, а в третьем — выросла также на рекордные 33,4%.

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В середине января, еще до вступления в должность президента США, Джо Байден представил пакет мер по стимулированию экономики США из-за пандемии. Его объем — $1,9 трлн. Более половины этих средств пойдет на оказание помощи населению. В частности, каждый американец должен получить выплату в размере $1,4 тыс. Еще $400 млрд из этой суммы планируется выделить на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации, $1 трлн — на оказание помощи населению, остальное — на помощь предприятиям.

Автор
Виктория Полякова
США экономика ФРС Джо Байден
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