Экс-министр США упрекнул власти в худшей за 40 лет экономической политике

По мнению экс-министра финансов США, худшая за последние 40 лет экономическая политика США по большей части является результатом «непримиримости левых демократов и совершенно безответственным поведением всех республиканцев»

Лоуренс Саммерс (Фото: Susan Walsh / AP)

В США проводится самая безответственная за последние 40 лет макроэкономическая политика, заявил в программе Bloomberg Wall Street Week бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.

«То, что было зажжено, теперь разгорается», — заявил он, критикуя последние меры властей по стимулированию экономики.

Из-за них давление избытка спроса на цену усилится одновременно с агрессивным смягчением фискальной политики, в то время как Федеральная резервная система решила проводить «свободную» денежно-кредитную политику, заявил экс-министр.

«Это самая безответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет», — сказал Саммерс. По мнению министра, она по большей части является результатом «непримиримости левых демократов и совершенно безответственным поведением всей Республиканской партии».

По словам Саммерса, при такой экономической политике есть риск роста инфляции. В то же время нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман опроверг возможность такого варианта развития событий. По его словам, при худшем сценарии принятые властями меры могут привести лишь ко временному скачку потребительских цен, как это было в начале Корейской войны.