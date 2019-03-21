Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Траектория роста экономики оказалась выше ожиданий Минэкономразвития, сообщило ведомство. Внезапный рост обрабатывающих производств объясняется «компенсацией» падения в январе

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В феврале рост ВВП в России ускорился до 1,5% по сравнению с февралем прошлого года после 0,7% в январе, сообщило Минэкономразвития в обзоре «Картина деловой активности», поступившем в РБК. Наибольший вклад в это внесло ускорение роста промышленности, отметили аналитики министерства.

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца. Однако экономисты, опрошенные РБК, говорили, что явных факторов для такого резкого ускорения в секторе нет.

В обзоре отмечается, что обрабатывающие производства в феврале стали главным драйвером роста экономики в целом. «По оценке Минэкономразвития России, высокие темпы роста обрабатывающих отраслей в значительной степени носили «компенсирующий» характер после январского спада (тогда этот сектор сократился на 1% в годовом выражении. — РБК)», — говорится в документе.

Отчасти рост также был связан с календарным фактором, пишет министерство: власти перенесли выходной за 23 февраля на май, что увеличило число рабочих дней в феврале по сравнению с прошлым годом. Однако даже с поправкой на дополнительный рабочий день рост обрабатывающих производств, по оценке МЭР, оставался высоким (3,8%).

В отраслевом разрезе рост обрабатывающих производств в основном пришелся на наиболее волатильные отрасли, подчеркнуло министерство: «Масштаб спада в машиностроительном комплексе в феврале уменьшился до -1,5% год к году по сравнению с -17,6% месяцем ранее. В то время как улучшение динамики было наиболее существенным в производстве «прочих» транспортных средств и оборудования (таких как летательные аппараты), ускорение роста производства наблюдалось и в других подотраслях машиностроения. В частности, производство автотранспортных средств и комплектующих в феврале вернулось к росту после отрицательной динамики в январе». Кроме того, резко увеличились темпы роста в металлургии (до 8,8% с 0,9% в январе).