Fitch ухудшило прогноз по рейтингу России до "негативного"

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по кредитному рейтингу России со "стабильного" до "негативного". Долгосрочный рейтинг страны подтвержден на уровне BBB.

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Агентство объяснило свое решение тем, что в перспективе США могут ввести ограничения на бизнес с российскими компаниями и банками. Fitch также указывает, что пока эффект от санкций Вашингтона против России невелик.

Standard & Poor's 20 марта также пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу России со "стабильного" на "негативный". Агентство объяснило ухудшение рейтинга "растущими геополитическими и экономическими рисками". S&P ожидает, что санкции США и Евросоюза могут привести к "существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России".

Напомним, что США ввели санкции против российских политиков, чиновников, а также бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину. Финансовые и визовые санкции коснулись главы РЖД Владимира Якунина, бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также банка "Россия" и председателя совета директоров Юрия Ковальчука.

В санкционный список попали вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин, член Совета Федерации Владимир Джабаров, помощник президента России Андрей Фурсенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Алексей Громов, руководитель Администрации президента Сергей Иванов, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, управляющий делами президента России Владимир Кожин, депутат Сергей Миронов, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, сенаторы Виктор Озеров, Олег Пантелеев, Николай Рыжков, Александр Тотоонов, депутат Госдумы Сергей Железняк, начальник ГРУ Игорь Сергун.

Ранее США и Евросоюз ввели санкции против вице-премьера России Дмитрия Рогозина, депутатов Леонида Слуцкого и Елены Мизулиной, командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Александра Витко, свергнутого президента Украины Виктора Януковича, председателя Верховного совета Крыма Владимира Константинова и премьер-министра Крыма Сергея Аксенова.

Вашингтон отмечает, что санкции в отношении России могут быть расширены.