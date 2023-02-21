Путин исключил политику «пушки вместо масла»

Путин указал на рекордный объем ввода жилья в России в 2022 году и спрогнозировал экспорт зерна на уровне 55–60 млн т, что еще 10–15 лет назад, по его словам, казалось неосуществимым планом

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В России есть все возможности решать стратегические задачи обороны, не разрушая при этом экономику страны, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Вы знаете, есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику», — сказал президент.

По его словам, у России есть все возможности, чтобы и обеспечить себе безопасность, и создать условия для уверенного развития страны. «Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше», — добавил Путин.

Ключевые гражданские отрасли в 2022 году не только сократили, а значительно нарастили производство, заявил президент. Так, объемы ввода жилья, по его словам, впервые превысили 100 млн кв. м. Сельхозпроизводство в 2022 году показало двузначные темпы роста, добавил Путин.

«Российские аграрии собрали рекордный урожай — свыше 150 млн т зерна, в том числе более 100 млн т пшеницы», — сказал президент.

До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня, Россия сможет довести общий объем экспорта зерна до 55–60 млн т, указал Путин. «Еще 10–15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым планом», — сказал он.

По его словам, у России есть возможности для подобного прорыва и по другим направлениям экономики.

России предрекали «обвал экономики» со спадом на 20–25%, однако ВВП снизился по итогам прошлого года на 2,1%, сообщил президент. Это стало возможно, по его словам, благодаря усилиям правительства, регионов и бизнеса. «Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей», — отметил Путин.