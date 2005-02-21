М.Зурабов рассказал правительству о лечении льготников

С начала февраля льготникам было выписано 4,4 млн рецептов на льготные лекарства. Об этом сообщил в ходе правительственного совещания по социальным вопросам глава Министерства здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов.

Он отметил, что в целом за январь льготным категориям граждан было выписано 4,2 млн рецептов. Также в январе граждане предъявили в аптечные учреждения 3,9 млн, а с начала февраля - 4,2 млн рецептов. Министр подчеркнул, что наблюдается снижение количества рецептов, находящихся на гарантийном обслуживании (с 400 тыс. до 80 тыс.).

В то же время, по его словам, в ряде регионов наблюдается несоответствие выписке рецептов на льготные лекарства с фактической потребностью в препаратах льготников. Так, во Владимирской области на 1 тыс. человек выписывается 1 тыс. 400 рецептов. "Выписка рецептов зависит от того, насколько органы Минздравсоцразвития будут прогнозировать потребность в лекарственных средствах граждан", - подчеркнул М.Зурабов.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день льготным категориям граждан было выписано 174 тыс. путевок в санаторно-курортные учреждения, 99 тыс. человек уже отдохнули в здравницах или находятся на отдыхе.

М.Зурабов проинформировал членов Кабинета министров и о ситуации с перевозкой льготников на железнодорожном транспорте . По его словам, в январе РЖД перевезло 7,7 млн человек, а за 15 дней февраля - 7,5 млн льготников.

На финансирование расходов по дополнительному лекарственному обеспечению льготников в феврале 2005г., по словам М.Зурабова, из федерального бюджета, как ожидается, потребуется направить в регионы 1 млрд руб. По его словам, в целом к настоящему времени в аптечную сеть субъектов РФ было завезено лекарств для льготников на сумму более 4,5 млрд руб.

В январе федеральному бюджету были выставлены счета по факту реализации лекарств в аптеках регионов на сумму 400-500 млн руб., сообщил министр. По его расчетам, в феврале 2005г. правительство РФ "выйдет на фактическое выставление счетов в районе 1 млрд руб.". М.Зурабов уточнил, что очередная сумма средств на финансирование дополнительного лекарственного обеспечения в регионах будет перечислена из федерального бюджета в течение недели. Он напомнил, что эти деньги через территориальные органы ОМС напрямую поступают в аптеки. Министр также отметил, что во многих аптечных учреждениях России наблюдается увеличение льготного отпуска лекарств и уменьшение коммерческих продаж.

Как сообщил глава Минздрава, федеральный регистр льготников на 21 февраля 2005г. включает 14 млн 697 тыс. человек. По его словам, количество граждан, которые имеют право быть включенными в федеральный регистр, "за последний месяц увеличилось на 241 тыс. человек", то есть численный состав регистра вырос на 2%.